Iván Ania y el derbi con el Málaga: "Somos ambiciosos, queremos la cuarta victoria consecutiva"

Se cruzan múltiples asuntos en la agenda del Córdoba CF en este tramo de enero, aunque hay uno que se impone sobre el resto y vuelve a situarse en primer plano este domingo en El Arcángel. Y es que lo deportivo vuelve a reclamar el foco con un derbi andaluz de altos vuelos ante el Málaga, un choque directo a partir de las 21.00 horas. En ese contexto, Iván Ania busca prolongar la inercia positiva de sus pupilos frente a un rival que llega lanzado y con objetivos similares a este tramo del curso. «Las victorias te dan confianza, te dan tranquilidad y te hacen ver las cosas de otra manera. Nos han permitido pegarnos alto en la clasificación. Somos ambiciosos, queremos más, queremos una cuarta victoria consecutiva el domingo con el Málaga», señaló el asturiano tras la sesión de trabajo de este viernes.

Un rival «en su mejor momento»

Porque lo que llega no será baladí. El conjunto costasoleño aterriza en territorio cordobés respaldado por una dinámica inquietante desde el relevo en su banquillo, allá por noviembre. Desde la llegada de Juan Funes, el Málaga ha enlazado siete jornadas sin perder, con un balance de cinco victorias y dos empates que le ha permitido alcanzar los 32 puntos, los mismos que lucen los blanquiverdes… «Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene, posiblemente, en su mejor momento de la temporada, con cuatro victorias seguidas... Con el nuevo entrenador, solo han perdido en Copa del Rey. Son presionantes, combinativos desde atrás, que intentan someter al rival, con mucha juventud, mucha energía, mucho sentimiento de pertenencia, porque la mayoría viene de su cantera. El equipo que domine las áreas, puede ser el que domine la victoria», avisó.

«Me recuerda al que jugamos en Primera Federación, en el que los dos nos estábamos jugando ver en qué posición íbamos a quedar, ganamos nosotros. Espero que este domingo ocurra lo mismo», añadió. «La base es la misma. Quizá, es un equipo más presionante. El equipo de Pellicer me gustaba y el que veo ahora, también. Intentan iniciar desde atrás siempre que pueden, en corto. Vamos a ver si con nuestra presión se atreven. Muchos equipos se condicionan contra nosotros. Vamos a ver si el Málaga es capaz de ser el Málaga, o también se va a condicionar», insistió.

Iván Ania, durante un entrenamiento junto a varios de sus futbolistas. / A.j. gonzález

En clave propia, eso sí, el objetivo pasa por capitalizar el impulso reciente. Así lo quiere Ania, tras unos triunfos consecutivos frente a Mirandés, Burgos y Huesca en este tránsito entre años que han reforzado la confianza de su vestuario en la escalada hacia la zona noble. «El equipo ahora mismo tiene un nivel de confianza mayor que antes del Mirandés. Terminamos la primera vuelta, ha sido buena, con la sensación de que incluso podría haber sido mejor. Ahí están los detalles, que deciden los partidos para un lado u otro. Ahora, pasamos a unos partidos en los que ya hay un añadido más, que es el golaverage, hasta ahora era solamente la puntuación. Por experiencia, son muy importantes, más de lo que se puede pensar», apuntó.

Pendientes de la enfermería

En el plano médico, pocas novedades tendrá de por medio el cruce vecinal ante el cuadro malaguista. A la espera de Adilson Mendes continúa el asturiano, pendiente de la última sesión de trabajo -de este sábado- previa al duelo, si bien en cuanto al resto de efectivos no se espera alta alguna: «Vamos a ver si podemos recuperar a Adilson, si ya tiene la confianza para entrar en la convocatoria. Lleva bastante entrenando con nosotros con total normalidad, es él el que debe decidir si da ese paso. Tenemos a varios entre algodones, tendremos que esperar al entrenamiento de mañana todavía», afirmó.

Y seguirá teniendo especial incidencia la plaga de lesiones en la parcela defensiva, donde ante la baja de Alcedo, unida a la todavía no disponibilidad de Vilarrasa -que acumula múltiples sesiones de trabajo con relativa normalidad- y la marcha de Carlos Isaac, deberá tirar de soluciones del filial como Álex López o Marcelo Timorán: «Vilarrasa no está disponible. Rubén Alves tampoco, está haciendo trabajo en campo, pero no participando con el grupo. La defensa es una zona donde ahora mismo tenemos pocos efectivos, pero tendremos que recomponer la situación. López ya ha disputado algunos minutos con el filial y ya lo tenemos disponible, aunque es evidente que lleva muchos meses parado», afirmó

«Isma Ruiz sigue en ese proceso de recuperación, que le puede permitir participar, pero todavía no está bien. Si le podemos evitar jugar, es tiempo que vamos ganando a la recuperación», apuntó.