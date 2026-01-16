Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mezquita-CatedralTrasplantesCarlos IsaacLadisDetenido Puente GenilIncendio CabraProyectiles de guerraSanidad privadaViolencia de género
instagramlinkedin

Actualidad blanquiverde

Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Málaga, primer partido de la segunda vuelta

El choque correspondiente a la jornada 22 en Segunda será retransmitido por una gran variedad de teleoperadores a través del canal LaLigaTV Hypermotion

Dalisson de Almeida, durante un lance del pasado Huesca-Córdoba CF.

Dalisson de Almeida, durante un lance del pasado Huesca-Córdoba CF. / lof

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Córdoba CF inaugura la segunda vuelta del campeonato este domingo con un derbi andaluz de alto voltaje frente al Málaga en El Arcángel (21.00 horas). Será la primera cita vecinal del nuevo año en casa para el conjunto blanquiverde, en un encuentro que contará, una vez más, con una amplia cobertura televisiva y podrá seguirse en directo a través de LaLigaTV Hypermotion.

De hecho, como viene siendo habitual a lo largo de la temporada, el choque correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Hypermotion estará disponible en múltiples plataformas. Tanto Movistar Plus+ como DAZN, principales operadores con derechos en la categoría de plata, ofrecerán el partido, al igual que otros proveedores de ámbito nacional como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable o Amazon Prime Video. A ello se suma la oferta del grupo MásMóvil -con Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel-, mientras que en el plano local PTV Telecom mantiene activa la señal a través del servicio Zapi, accesible mediante suscripción mensual.

Dinámicas al alza

En el apartado deportivo, el conjunto dirigido por Iván Ania llega al derbi en un momento claramente ascendente. La victoria del pasado lunes ante el Huesca en El Alcoraz (1-2) permitió a los cordobesistas encadenar su tercer triunfo consecutivo, alcanzar los 32 puntos y situarse a solo dos de la zona de play off en este tramo de la competición.

Noticias relacionadas y más

Eso sí, el rival no se queda atrás. El Málaga comparece en El Arcángel tras imponerse al Ceuta (2-1) y respaldado por una racha sólida desde la llegada de Juan Funes a su banquillo en noviembre. Los blanquiazules han enlazado cinco victorias y dos empates en sus últimas siete jornadas, una secuencia que les ha permitido igualar en la tabla al Córdoba CF y presentarse en el derbi como un adversario en plena línea ascendente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents