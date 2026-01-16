El Córdoba CF se fija en Pablo Busto, del Betis Deportivo, como posible recambio para Carlos Isaac

El Córdoba CF maneja varios nombres como alternativa a Carlos Isaac, con rumbo al Widezw Lodz polaco, tal y como informó este periódico. Uno de ellos es el del lateral derecho del Betis Deportivo Pablo Busto, que en la actualidad se encuentra de baja por un esguince de tobillo, lo cual no sería obstáculo para que la entidad blanquiverde se decidiera por él. La llegada del zaguero nacido en Dos Hermanas, según informa Cope, pasa por una operación de cesión, mientras que La Voz de Córdoba apunta que, de fructificar el interés, el club bético podría incluso optar por la fórmula de liberar al futbolista a cambio del 50% de los derechos de un futuro traspaso, por lo que recalaría en propiedad en la entidad califal.

Y es que el interés por el joven defensor sevillano, de 20 años, no es casual. En la hoja de ruta de mercado -tanto estival como invernal- del combinado dirigido por Iván Ania viene encajando precisamente ese perfil de futbolista joven, con proyección y, en este caso, con recorrido ofensivo. Una tipología en la que el nazareno, por características, encaja perfectamente, dada su capacidad para sumarse al ataque, buen juego de pie, facilidad par asociarse y un claro margen de de crecimiento, pese al evidente salto de categoría que implicaría su incorporación.

Una fórmula ya conocida

Formado en la cantera verdiblanca, Busto llegó incluso a disputar dos encuentros en Primera División durante la temporada 2023-2024, cuando era considerado uno de los valores más prometedores del filial bético. Su progresión, eso sí, se vio frenada por una serie de lesiones que han condicionado su continuidad y regularidad en el último año.

La posible llegada del zaguero bético está directamente ligada al futuro de Carlos Isaac, uno de los activos con mayor mercado del plantel. Y en esa escena, especialmente relevante se antoja el renovado interés del Widzew Lodz polaco, que ha ido ganando fuerza con el avance de esta ventana del mes de enero. Es más, el lateral cacereño se desplazó a Madrid recientemente para abordar su situación contractual con su representante, en una operación que podría resolverse en el tramo inmediato del mercado si se cumplen las condiciones económicas exigidas por el Córdoba CF.

Pablo Busto, durante su debut con el primer equipo bético en Primera División. / real betis / pablo busto

De hecho, en la planta noble de El Arcángel tienen claro que solo se ejecutarán salidas en la plantilla si existe una alternativa definida que mantenga -o eleve- el nivel competitivo del equipo. Y es ahí donde el nombre de Pablo Busto aparece subrayado en la agenda de la comisión deportiva... Precisamente, la posible apuesta por el lateral encaja en esa lógica: una operación de bajo riesgo, con proyección a medio plazo y capacidad para responder de inmediato si el tablero del mercado obliga a mover ficha.

Prioridad deportiva

Más allá del movimiento concreto, el club mantiene una línea clara en este mercado: proteger el bloque y reforzar solo en caso de necesidad real. Con el equipo instalado en una zona estable de la clasificación y mirando a la parte alta, cualquier ajuste responderá exclusivamente a criterios deportivos. Son únicamente dos los puntos que separan actualmente a los de Iván Ania de la zona noble, con el cruce directo frente al pujante Málaga de Funes, equipo más en forma de esta fase de campaña, asomando por el horizonte: este domingo en El Arcángel (21.00 horas).