Carlos Isaac, rumbo a Polonia

Al Córdoba CF se le ha aparecido una patata caliente en el mercado en forma de salida. Además, en la defensa, línea que no sólo no pretendía tocar en absoluto, sino que no descartaba reforzar, tal y como insinuó hace unos días su CEO, Antonio Fernández Monterrubio, que ahora se verá en la tesitura de tener que buscar un lateral derecho para la plantilla blanquiverde si la operación que hay en ciernes finalmente eclosiona.

Potencia económica

El Widzew Lodz de la Ekstraklasa (Primera División) polaca ha llegado a Córdoba con la intención de hacerse por todos los medios con los servicios de Carlos Isaac, lateral derecho del Córdoba CF. En principio, los enviados del club polaco intentaron plantear una negociación con la entidad blanquiverde, toda vez que el lateral moralo cumple contrato el próximo 30 de junio, por lo que apenas le restan cinco meses para quedar libre. El club polaco ya ha anunciado cuatro fichajes en lo que va del mercado invernal: Osman Bukari, Christopher Cheng, Bartłomiej Drągowski y Lukas Lerager, y pretende hacer, al menos, otras tres incorporaciones más.

El extremo ghanés Bukari, uno de los fichajes invernales del Widzew Lodz. / GHANA FOOTBALL A.

La respuesta por parte del Córdoba CF fue tajante en forma de negativa, ya que da prioridad al proyecto deportivo de esta temporada por encima de lo económico, sobre todo teniendo en cuenta los problemas físicos y de sanción sufridos en esta campaña, más en los laterales. Hay que recordar que el mismo director deportivo del Real Oviedo, Agustín Lleida, reconoció este jueves en rueda de prensa los contactos que hubo entre el club carbayón y Jacobo González, por un lado, y con el mismo Córdoba CF, pero reconoció que Antonio Fernández Monterrubio dio un no rotundo por respuesta: «El Córdoba CF se está jugando cosas y prefieren apostar a meterse en el play off de ascenso a Primera», informó el director deportivo oviedista, por lo que «no están abiertos a negociar», con lo que Jacobo González «no es una opción viable» para el Oviedo.

El Widzew Lodz apuesta por Carlos Isaac

Lo mismo está ocurriendo ahora con Carlos Isaac. La negativa del Córdoba CF al Widzew Lodz ha sido clara y, ante la insistencia de los polacos, el club blanquiverde les remitió a la cláusula de rescisión del jugador. Para sorpresa de algún intermediario inmerso en la operación, el Widzew Lodz se muestra ahora proclive a abonar dicha cláusula, que según fuentes cercanas a la operación podría llegar a tener seis ceros.

Carlos Isaac, durante el pasado Real Sociedad B-Córdoba CF. / LOF

Hace unas semanas, ‘La Voz de Córdoba’ había señalado en esa dirección, en la posibilidad de que el defensa cordobesista hubiera tenido alguna llamada desde Polonia con la intención de abandonar el Córdoba CF, pero estas dos últimas semanas han servido para que el Widzew Lodz dé un paso adelante y se plantee seriamente abonar la cláusula de rescisión de Carlos Isaac, cuyos emolumentos aumentarían notablemente.

Protagonismo

Carlos Isaac Muñoz (Navalmoral de la Mata, 1998) llegó al Córdoba CF en el verano del 2024 y fue uno de los fichajes de la entidad blanquiverde para intentar lograr la permanencia en Segunda tras el ascenso logrado el junio anterior ante el Barcelona Atlétic. En las dos temporadas precedentes a su llegada a El Arcángel, Carlos Isaac militó en el Albacete, en Segunda División A, acumulando 48 encuentros entre la campaña 2022-23 y la 2023-24, 32 de ellos como titular y logrando dos goles. En realidad, esos 48 partidos los sumó en una temporada y media, ya que la primera parte de la 2022-23 la jugó en el Vizela, de la Primera portuguesa.

Carlos Isaac se formó primero en el Diocesano, club de su tierra, Navalmoral de la Mata (Cáceres), para pasar posteriormente a las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Ya antes de llegar al conjunto colchonero se había reconvertido desde el extremo derecho al puesto de carrilero y ahí logró su mejor proyección, jugando tanto en la Youth League como disputando dos eliminatorias de ascenso a Segunda División A con el filial rojiblanco, desde el que llegó a debutar con el primer equipo a las órdenes del Cholo Simeone.

Renovación

El pasado verano fue renovado por una temporada más después de jugar 29 encuentros de Liga con la camiseta del Córdoba CF, 23 de ellos como titular para acumular 2.026 minutos de competición. Esta temporada también está siendo importante, ya que los problemas en la izquierda están desplazando allí a Carlos Albarrán, por lo que se ha hecho fuerte en el costado diestro, en el que ha jugado ya 15 encuentros de Liga, 11 de ellos como titular para llegar a los 1.409 minutos una vez finalizada la primera vuelta, por lo que la proyección indica que terminaría jugando muchos más minutos que su primera campaña en el Córdoba CF.

Sin embargo, la irrupción del Widzew Lodz polaco y su disposición a desembolsar su cláusula de rescisión podría terminar con su andadura en el Córdoba CF, que se vería obligado a maniobrar para buscar una alternativa fiable en el puesto.