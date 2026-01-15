Xavi Sintes, el titular encubierto del Córdoba CF

Llegó al Córdoba CF como fichaje de perfil bajo, incluso discreto, procedente del Sevilla Atlético, con el que cumplió contrato el 30 de junio del 2024. La entidad blanquiverde acababa de regresar al fútbol profesional tras cinco años de travesía por el desierto y todo apuntaba a que el de Xavi Sintes (Mahón, 2001) era un fichaje de los llamados «de relleno», es decir, jugador de plantilla, para completar convocatorias y sólo utilizable para casos de extrema urgencia, de ineludible necesidad.

¿Central o mediocentro?

De hecho, no quedaba claro del todo en qué demarcación jugaría, ya que en el filial hispalense compitió tanto de mediocentro defensivo como de central, por lo que su juventud, su indefinición inicial sobre la posición a desarrollar y la categoría de la que procedía, Segunda Federación, apuntaban a que el balear debería experimentar una fase de adaptación a todos los conceptos, demasiados y demasiado nuevos.

Xavi Sintes, en un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Las oportunidades están para aprovecharlas, dicen, y a Xavi Sintes la casualidad, las circunstancias o este Córdoba CF, que siempre está situado encima de un polvorín, al parecer, le abrieron la puerta a no tener que desarrollar esa fase de adaptación. Y la juventud, en ocasiones circunstancia sospechosa, jugaba en este punto a su favor. Xavi Sintes tenía como centrales titulares a Adrián Lapeña y a José Antonio Martínez. El riojano vio la cartulina roja cuando apenas se llevaban dos jornadas de Liga, mientras que el onubense estaba condenado a la discontinuidad por sus múltiples problemas físicos.

Ni Lapeña ni Martínez: Sintes

Así, el entrenador del Córdoba CF no tuvo otra que confiar en Xavi Sintes como tercer elemento para el eje de la defensa. Genaro no era de la confianza de Ania ni siquiera para su posición en el centro del campo, mientras que el asturiano no veía a Matías Barboza con los mismos ojos con los que sí lo analizaba en la temporada del ascenso. Tuvo sus primeros minutos en Segunda División A en la jornada 2, tras la expulsión de Adrián Lapeña y también jugó en la jornada siguiente saltando desde el banquillo para enfrentarse al Elche, aunque se desempeñó en el centro del campo.

Lax Franco, de espaldas, junto a Sintes en el Levante-Córdoba CF de la pasada temporada. / LOF

Así dejó un reguero de minutos en las siguientes jornadas hasta que llegó su primera titularidad, en la aplazada 13ª fecha del campeonato liguero. Y no pudo ir peor: el Córdoba CF salió goleado del Juegos Mediterráneos de Almería (4-0), aunque hubo compañeros que, al contrario que él, sí que salieron en la foto por aquella goleada.

Fomeyem y Alves caen, vuelve Sintes

Su entrenador lo tuvo tan claro que repitió en la titularidad de Xavi Sintes la siguiente jornada y la siguiente y la siguiente… Hasta el final de Liga. 27 titularidades consecutivas, con todos los minutos jugados, salvo en la jornada 35, en el 2-2 ante el Levante, en la que fue relevado en el descanso por problemas físicos. La temporada 2024-25, la de su debut en el fútbol profesional, finalizó con casi 2.500 minutos competidos y siendo el séptimo jugador de campo y central más utilizado por Iván Ania, 450 minutos más que el segundo central más utilizado. Insólito.

Xavi Sintes, sonriente durante una sesión en la Ciudad Deportiva. / CCF

Por lo tanto, la 2025-26 debía ser la de su reválida. Pero la competencia había subido. Llegó Franck Fomeyem, también seguía -ya con ficha del Córdoba CF en propiedad- Rubén Alves. También se incorporó a Álex Martín, que había jugado con Eder Sarabia en el ascendido Elche. En principio, Xavi Sintes debía ser el cuarto central y lo iba a tener complicado para jugar. Y se confirmó. La pareja Fomeyem-Alves se estableció en el primer tramo de la presente temporada, pero las lesiones deshicieron el tándem del camerunés y el brasileño. Y ahí apareció de nuevo Xavi Sintes, que ya acumula 12 partidos jugados, 11 de ellos como titular en la primera vuelta de la actual temporada. Actualmente es el noveno jugador de campo más utilizado por el técnico del Córdoba CF, segundo central con más minutos, sólo superado por Fomeyem.

Este domingo, Xavi Sintes cumplirá su partido número 50 en el Córdoba CF, 3.685 minutos de competición entre Liga y Copa, en los que ha ganado 17 encuentros, ha empatado otros tantos y ha perdido sólo 15. Aún se le ve como un jugador de complemento, de plantilla, pero por números y sensaciones es un defensa más que titular. Un titular encubierto, eso sí.