Iker Álvarez cree que al Córdoba CF le queda “media vuelta” para hablar del ascenso

El Córdoba CF se encuentra en el mejor momento de los últimos meses tras encadenar tres victorias seguidas en la Liga Hypermotion. El portero titular, Iker Álvarez, ha analizado el buen momento que vive su equipo y el derbi andaluz ante el Málaga del próximo sábado.

El conjunto blanquiverde se encuentra en una racha positiva de tres victorias seguidas. El guardameta blanquiverde resaltó que “tres partidos seguidos no se ganan muy a menudo en esta categoría. Estamos enfocados, sobre todo, en ganar el cuarto y en seguir sumando de tres en tres cada fin de semana a fin de semana”.

Pese a estar el Córdoba CF a dos puntos de la zona de play-off, el portero andorrano es prudente ante el clima de euforia que se vive en la ciudad, pues señala que “creo que es algo que queda muy alejado aún. Sí que es verdad que estamos en una situación buena y que tenemos opciones a todo, pero es algo que aún nos queda muy lejos. Eso se hablará en la jornada treinta y dos. Creo que aún nos falta media vuelta. Solo nos enfocamos en ganar al Málaga en casa y en hacer un buen partido este fin de semana delante de nuestra gente, aquí en el reino”.

Una plantila amplia que no nota los cambios

El bloque cordobés ha sido capaz de salir de la racha anterior de malos resultados pese a contar con varias bajas. Iker señala sobre ese aspecto que “por suerte, tenemos una plantilla muy amplia, con mucho nivel, con muchos jugadores capacitados para aportar al equipo. Cuando ha faltado alguna pieza, prácticamente no se ha notado, porque el nivel de los suplentes también es muy alto. A partir de aquí hay que saber adaptarse. Esto creo que pasa en todas las plantillas. Tenemos que saber adaptarnos a cada situación que nos viene. Ahora estamos contentos porque empezamos a recuperar efectivos y a sumar más personas a la causa para poder seguir sumando”.

El próximo sábado llega un derbi ante el Málaga, por lo que la expectación es máxima. Iker Álvarez cree que en este partido “el ambiente será único, creo que es un partido en el que hay que saber controlar las emociones porque, al fin y al cabo, el ambiente te lleva a hacer cosas que igual en otras situaciones no harías. Hay que mantener la cabeza fría, continuar siendo el equipo que somos, jugando como lo hacemos, y seguir haciendo las cosas bien para poder llevarnos el triunfo, ni más ni menos”.

El derbi del próximo sábado va a enfrentar a dos equipos en un buen momento de juego y resultados. Iker cree que va a ser un partido en el que van a enfrentarse dos conjuntos que “venimos en una de las mejores dinámicas de del curso. A partir de ahí, creo que nosotros tenemos el plus añadido y la motivación de jugar aquí, en el reino, en casa. Creo que va a haber un ambiente muy bueno, la gente nos va a ayudar mucho y nos va a hacer estar más cerca de ganar. A partir de aquí, a hacer lo nuestro, a hacer lo que hacemos cada día, pues creo que si hacemos las cosas muy bien, tenemos muchas opciones de ganar”.

Iker Álvarez, a la izquierda, en un partido de la presente temporada. / A.J. González

Un portero asentado en el once inicial

Iker Álvarez lleva quince partidos seguidos como titular, desde que su técnico, Iván Ania, decidió situarle en el once inicial en detrimento de Carlos Marín. El portero considera que “todo lleva un tiempo de adaptación. Tuve la suerte de hacer buenos partidos al inicio, y esto, al fin y al cabo, te facilita la entrada en el equipo. A partir de ahí, creo que estoy jugando bien, me estoy sintiendo cómodo, y eso, al fin y al cabo, es lo que me ocupa, seguir sintiéndome cómodo, ayudando al equipo desde donde puedo y seguir aportando”.

El Córdoba CF ha vuelto a soñar con una plaza en la zona de promoción de ascenso. El portero cordobesista ve a su equipo luchando por este sueño porque “sabemos que tenemos nivel para poder llegar, pero es una temporada muy larga, creo que tenemos que hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo aún, y creo que todo pasa por seguir ganando este fin de semana, por hacer las cosas bien semana a semana, en cada entrenamiento, en cada partido. Es algo que aún queda lejos, de lo que creo que aún no hay que hablar. Creo que nos tenemos que centrar en los partidos próximos”.

Iker Álvarez le ha quitado la titularidad a Carlos Marín, el portero fijo en el once en las últimas temporadas. El portero apunta que su relación con el almeriense es “muy buena, yo lo creo es que somos dos porteros de buen nivel. Creo que la competencia nos ayuda, tanto a él como a mí, nos hace mejores, y, a partir de aquí, los dos estamos abiertos a escucharnos el uno al otro, los consejos, o cualquier cosa que nos podamos decir. Creo que somos dos personas transparentes con buena relación, que podemos hablar de cualquier cosa y darnos las opiniones sinceras, y a partir de ahí, creo que creo que es la mejor relación que puedes tener con un compañero”.

Un rol de suplente al que se ha tenido que adaptar Carlos Marín

Carlos Marín ha tenido que habituarse a un rol de suplente que no conocía hasta ahora en el Córdoba CF. Iker lo ve en esta situación “entrenando, la verdad es que es un portero de un nivel muy alto. A partir de ahí, está entrenando a buen nivel, lo que hace que todos apretemos en todos los aspectos, y eso nos hace mejores, tanto a mí como a los compañeros, también a Arévalo cuando sube, a los compañeros de posición, lo que nos hace entrenar mejores a todos”.

Iker Álvarez es un habitual en la selección de Andorra. Sin embargo, en la última ventana de selecciones no entró en la convocatoria. El guardameta reconoció que fue una decisión pactada, en la que “hablamos las tres partes, el club, desde la Federación y conmigo. Llegamos a este acuerdo que era lo mejor para mí en ese momento, seguir manteniendo el ritmo de competición y creo que acertamos en este aspecto”.

Con el mercado de invierno abierto, los jugadores del Córdoba CF leen todos los días informaciones sobre posibles ofertas a jugadores de la plantilla. Iker apunta que esta situación la llevan en el vestuario con normalidad porque “es también parte de nuestro trabajo, son intereses. Eso también pone en gran valor la temporada que estamos realizando. A partir de ahí, creo que es algo que no nos tiene que descentrar de lo que nos ocupa. Al fin y al cabo, hasta que hasta que no suceden este tipo de de pactos entre tres partes, la gente forma parte del Córdoba. Estoy seguro de que van a darlo todo y de que van a seguir aquí hasta el último momento dando el cien por cien cada uno”.