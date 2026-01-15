La enfermería del Córdoba CF sigue avanzando hacia la normalidad

El Córdoba CF celebró este jueves la segunda sesión semanal preparatoria del encuentro que le enfrentará este domingo (21.00 horas), en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a un Málaga que, al igual que el conjunto blanquiverde, llega en un gran momento de forma. Las rachas de los equipos de Iván Ania y de Juanfran Funes se medirán en el coliseo ribereño en un partido que podría terminar con uno de los dos contendientes en puestos de ‘play off’ de ascenso a Primera División.

Duelo por todo lo alto

Esas posiciones de privilegio no las pisa el Córdoba CF desde el 29 de octubre de 2016, cuando empató en El Arcángel ante el Valladolid (1-1) en el que militaba el exblanquiverde Raúl de Tomás y en el que José Antonio Caro anotó el tanto local.

José Luis Oltra, en su banquillo en El Arcángel, durante su etapa en el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

El momento para ambos es, por lo tanto, excitante. Y ello, pese a que el Córdoba CF sigue teniendo media docena de hombres transitando entre la enfermería y el campo de entrenamiento, aunque la mayoría, tal y como informó este periódico, irán regresando a la disciplina del equipo a lo largo del mes de enero.

Rubén Alves y Theo Zidane avanzan

Lo novedad más llamativa en los últimos días se ha producido con Rubén Alves, que ya se ejercita en el campo y realiza carrera continua, por lo que si los plazos se cumplen, si no viaja a Las Palmas -algo poco probable que ocurra- sí estaría disponible para el siguiente encuentro en casa, frente al Valladolid, si Iván Ania lo estima conveniente. El técnico blanquiverde ya cuenta con el alta médica de Ignasi Vilarrasa y Adilson Mendes, aunque el alta competitiva depende del asturiano, que deberá evaluar esta semana si incluye al lateral y extremo izquierdos en la convocatoria para el encuentro ante el Málaga, aunque ambos llevan ya bastantes días entrenando con normalidad. En cualquier caso, con el portugués se debe extremar la prudencia, dado que lleva 11 meses sin competir, por lo que su vuelta ha de ser paulatina. El último en llegar a la enfermería ha sido Juan María Alcedo. El de Rota sufrió, al parecer, un problema en el isquiotibial durante su encuentro en Huesca después de jugar durante cinco jornadas consecutivas, las tres últimas saliendo en el once inicial y completando dos encuentros los 90 minutos, ante el Burgos y frente al Mirandés. En el club se valora que no estará fuera de la competición un tiempo excesivo, aunque la vuelta de Ignasi Vilarrasa atenuaría parcialmente la ausencia del lateral izquierdo roteño.

Adilson Mendes conduce el balón durante el entrenamiento del Córdoba CF de este jueves. / CÓRDOBA

Otra buena noticia la protagoniza Theo Zidane, que tras su operación para corregir una hernia discal ya realiza carrera continua, según pudo saber este periódico. En todo caso, al francés no se le espera hasta, al menos, dentro de un mes y medio, aproximadamente. Finales de febrero o inicios de marzo son las fechas previstas para su vuelta a la competición.

Fomeyem, en sus plazos

Asimismo, otro que estará prácticamente al 100% para el encuentro frente al Málaga será Isma Ruiz, que sufrió una microrrotura en la fascia plantar, según informó Canal Sur, lo que aconsejaba la reducción de esfuerzo y trabajo, de ahí que Ania le incluyera en las convocatorias de los dos últimos encuentros (Burgos y Huesca), aunque no llegara el granadino a disputar ni un solo minuto. Ahora, Isma Ruiz se encuentra prácticamente recuperado y el técnico blanquiverde, aunque teniéndolo entre algodones, podrá disponer de él para el duelo de este domingo si lo estima conveniente, aunque lo cierto es que Alberto del Moral está respondiendo bien y ha dado un paso adelante con respecto a sus actuaciones del inicio de Liga.

Vilarrasa controla el balón durante el entrenamiento de este jueves. / CÓRDOBA

Finalmente, se encuentra el caso de Franck Fomeyem. Está claro que el camerunés sufría algo más grave que «un esguince», según dijo Iván Ania en rueda de prensa después del encuentro en El Arcángel ante el Deportivo de La Coruña, en el que el central tuvo que retirarse del terreno de juego tras un gesto muy feo con el pie. La pasada semana, el club anunció que se realizaría una artroscopia que, al parecer, no supone retrasos en los plazos previstos inicialmente para su vuelta al grupo, fijada para finales de este mes o, como mucho, a inicios de febrero.

De regreso al grupo

Por lo tanto, ya queda menos para que el Córdoba CF pueda tener a todos sus jugadores disponibles o, al menos, los más importantes. Aunque lo cierto es que la plantilla ha demostrado el nivel que se le presuponía el pasado verano y los cambios producidos no sólo no han afectado a los resultados del equipo, sino que los ha mejorado. Ya sean cambios obligados, como los producidos por las lesiones de los centrales -Sintes no es ninguna sorpresa- o los laterales izquierdos, ya sean cambios elegidos, como los del portero o el delantero centro, en donde también las alternativas han respondido a la perfección.

Precisamente, este jueves lo explicó meridianamente claro el propio Íker Álvarez: "Por suerte, tenemos una plantilla muy amplia, con mucho nivel, con muchos jugadores capacitados para aportar al equipo. Cuando ha faltado alguna pieza, prácticamente no se ha notado, porque el nivel de los suplentes también es muy alto. A partir de aquí hay que saber adaptarse. Esto creo que pasa en todas las plantillas. Tenemos que saber adaptarnos a cada situación que nos viene. Ahora estamos contentos porque empezamos a recuperar efectivos y a sumar más personas a la causa para poder seguir sumando”.