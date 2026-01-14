Una Segunda casi idéntica a la del año del último ascenso del Córdoba CF a Primera

La temporada 2025-26, en la que el Córdoba CF se halla inmerso en una racha de tres victorias consecutivas y con el Málaga visitando el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel el próximo domingo (21.00 horas), está comenzando a pasar por una de esas campañas atípicas en las que todo es posible. Incluido, que el hasta ahora colista, Zaragoza, gane en casa del líder, el Racing de Santander (2-3). Por lo tanto, comienza a recordar, levemente, a aquella temporada 2013-14, en la que sin ir más lejos, el Córdoba CF cerró la primera vuelta a un solo punto del play off, pero a cinco del descenso. Aquella campaña, aún con Pablo Villa en el banquillo cordobesista, los 10 primeros clasificados, con el Córdoba CF entre ellos, se encontraban encuadrados en tan sólo seis puntos. Por cierto, que el líder era el Deportivo de La Coruña, mientras que el segundo, tercer y cuarto clasificados eran el Sporting, el Eibar y el Zaragoza, mientras que el sexto era la UD Las Palmas, todos equipos que se encuentran actualmente compitiendo en la misma categoría contra el conjunto blanquiverde.

Con los favoritos

El Córdoba CF ha logrado pasar el primer corte en esta temporada. El arreón que han dado no pocos equipos en los meses de diciembre y enero está siendo contestado por el equipo blanquiverde con una racha de tres triunfos consecutivos. Por ello, la Segunda División A se ha cortado en dos grupos diferenciados, algo bastante extraño en las últimas campañas, en las que siempre se ha visto un amplio grupo muy compacto y apenas se han descolgado algún equipo en descenso y, como mucho, algún otro rival que se ha destacado por arriba.

2014 Ascenso Las Palmas / Francisco González

No es el caso de esta 2025-26. Al igual que hace 13 años, los 10 primeros clasificados en la actualidad se encuentran encuadrados en tan sólo seis puntos. Racing y Las Palmas suman 38 puntos, con Almería con 36 y Castellón con 35, por lo que los cuatro primeros se diferencian en tan sólo tres puntos. Tras el equipo orellut se sitúan el Deportivo de La Coruña y el Cádiz, con 34 puntos y, tras ese dúo, un cuarteto conformado por el Málaga, próximo rival del Córdoba CF en El Arcángel, el Burgos, el propio Córdoba CF y la AD Ceuta. Después de este cuarteto, en el puesto 11, se encuentra un Sporting de Gijón que, con 30 puntos, intenta engancharse a ese grupo cabecero, ya que tras los rojiblancos ya se encuentra el Leganés, con 26 puntos, es decir, a seis puntos del cuarteto del Córdoba CF y a ocho puntos de puestos de play off. El equipo pepinero marca esa frontera del grupo de cola y tras él se sitúa un trío conformado por el Valladolid, el Andorra y la Cultural Leonesa, con 25 puntos, solo dos por encima del descenso. Tras ellos, el Eibar y el Albacete, con 24 puntos, y la Real Sociedad B, que con los mismos puntos que el Huesca, se salva de entrar en posiciones de descenso por el gol average. Los del Alto Aragón, con esos 23 puntos, el Granada (22), un Zaragoza (20) que sigue en remontada desde lo más profundo del pozo y el Mirandés (17), como colista, cierran una clasificación más que llamativa al final de la primera vuelta, ya que desde hace años no se veía esa fractura en mitad de la misma.

Y el Córdoba CF ha conseguido meterse en el grupo de favoritos, a sólo dos puntos de los puestos de play off y con un partido por todo lo alto para iniciar el segundo ciclo de competición: un Córdoba CF-Málaga que ha despertado la lógica expectación, por lo que El Arcángel registrará un aspecto imponente pese a la hora del encuentro.