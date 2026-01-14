Oficial: Paco Jémez ya trabaja en la Premier League

Paco Jémez, exjugador y exentrenador del Córdoba CF, fue anunciado este jueves como nuevo miembro del cuerpo técnico del West Ham, actualmente clasificado en el antepenúltimo lugar de la Premier League, a siete puntos de la salvación.

Anuncio oficial

A mediodía, el West Ham anunciaba de forma oficial la contratación del técnico cordobés. "El West Ham United se complace en confirmar el nombramiento de Paco Jémez como entrenador del primer equipo masculino", comenzaba el comunicado de los Hammers. "El español aportará experiencia y conocimiento al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, tras haber dirigido más de 500 partidos a lo largo de casi dos décadas de carrera como entrenador", proseguía la nota oficial, que continuaba detallando su currículum. "Defensor central internacional español, con 21 partidos con La Roja, Jémez disfrutó de una larga y exitosa carrera como jugador en su país natal. Jugó más de 250 partidos en La Liga con el Rayo Vallecano, el Deportivo La Coruña, donde fue compañero de Nuno, y el Zaragoza, con el que ganó la Copa de España en 2001. Jémez se incorporó a la dirección técnica en 2007 y ha dirigido clubes en España, México e Irán, incluyendo cinco años en el Rayo Vallecano, donde llevó al club a un octavo puesto histórico en La Liga en la temporada 2012/13. Si su solicitud de permiso de trabajo es aprobada, Jémez trabajará junto a un equipo técnico compuesto por los entrenadores del primer equipo, Mark Robson, Steve Potts y Gerard Prenderville, y los entrenadores de porteros, Rui Barbosa y Billy Lepine".

El comunicado oficial finalizaba dando "la bienvenida a Paco al este de Londres y le deseamos mucho éxito en su carrera" en el club.

Nuno Espírito Santo, entrenador del West Ham. / Sport

Ya en las horas previas, los rumores señalaban que “Jémez ha estado en el club hoy y podría ser anunciado oficialmente en los próximos días. Ha habido un par de otros posibles nuevos miembros del personal entrevistados, pero no está claro si serán nombrados en esta etapa. Esto también podría verse como una forma de respaldar al entrenador, permitiéndole traer a su propio personal a pesar de la forma y la posición actuales en la liga".

El preparador de Fátima mantiene un vínculo histórico con el Córdoba CF, ya que después de su carrera como jugador dirigió al equipo blanquiverde en dos etapas. La primera, en la temporada 2007-2008, con el equipo recién ascendido a Segunda División, y la segunda, en la 2011-2012, cuando condujo al conjunto blanquiverde hasta la fase de ascenso a Primera, la primera vez que el Córdoba CF alcanzaba los play off en su formato actual. A lo largo de su carrera, ha pasado también por banquillos como los del Rayo Vallecano, Las Palmas, Granada o Cartagena, además de su experiencia más reciente en el fútbol pitiuso, el Cruz Azul mexicano o el Tractor iraní.