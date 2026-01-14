El Málaga es imbatible con Carlos Puga: “Siendo mi exequipo, quiero ganar al Córdoba CF”

“El paso natural es ganar en Córdoba CF, eso es lo primero. Siempre que nos hemos enfrentado a ellos no he ganado y siendo mi ex equipo, quiero ganar”. Carlos Puga, lateral derecho del Málaga y exjugador del Córdoba CF tiene claro que para mantener la inmaculada racha de su equipo, empatado a 32 puntos con los blanquiverdes, se debe lograr un buen resultado el próximo domingo, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas). El Málaga mantiene una racha impresionante desde que Juan Funes, técnico del Atlético Malagueño, relevara a Sergio Pellicer. Con Funes, el Málaga acumula una racha de cinco victorias y dos empates en las siete jornadas que su nuevo técnico dirige a los costasoleños, que llegarán a Córdoba invictos con el de Loja en el banquillo. “Siempre que nos hemos enfrentado a ellos no he ganado”, recordaba el de Albuñol, ya que cuando jugaba en el filial del Atlético de Madrid cayó 1-6 en casa ante los blanquiverdes, en Primera Federación, mientras que con el Málaga empató a cero en El Arcángel y perdió en La Rosaleda.

Talismán

Además, en una entrevista concedida a Radio Marca, Carlos Puga habló de su curiosa estadística: en las 11 ocasiones en las que ha sido titular con el Málaga su equipo no ha perdido. “Se lo dije a Larrubia después de Albacete. Llevaba ocho partidos sin perder pero no quería que se supiera mucho. Los últimos dos meses hemos generado mucho. Cuando consigamos mantener la portería a cero… Antes del Ceuta, encajamos mucho de penalti. Lo hablaba mucho con Murillo. Hemos tenido mala suerte pero hay que mejorar eso”, indicó el granadino, que volvió a recordar el encuentro del próximo domingo. “Siempre que vaya a Córdoba será especial. Me dieron la oportunidad de estar donde estoy ahora, pero iremos a ganar el domingo. Cuando estaba en el filial del Atlético de Madrid, el Córdoba CF nos metió un 6-1. Hay que ir a ganar”, comentó el lateral derecho sobre el encuentro contra el conjunto cordobesista, un partido que llega “en el mejor momento, tanto futbolístico como personal. Es la confianza del equipo. Llevábamos muchas derrotas y, cuando coges nivel de confianza y los de arriba se enchufan, es lo que ha pasado”.

Antonio Casas charla con Yussi Diarra y Carlos Puga durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CHENCHO MARTÍNEZ

Sergio Pelicer como Germán Crespo

Carlos Puga no se olvidó del primer técnico de la temporada, el que logró el ascenso y hombre clave de este Málaga de los últimos años y también, cómo no, del mismo lateral granadino. "Le podemos dar las gracias a Pellicer, me devolvió las ganas de volver a jugar. Vine en una situación complicada. Me devolvió sentirme futbolista. Nadie del vestuario quería que se fuera el míster. Recuerdo las caras en León… Me pasó lo mismo con Germán Crespo en el Córdoba CF, él me subió al primer equipo".

Germán Crespo posa en el estadio El Arcángel. / Chencho Martínez

Funes

Sobre Juan Funes, Carlos Puga reconoció que “no lo conocía. No se le puede juzgar cuando sus mejores jugadores se los quitan. Es complicado cuando a un equipo –Atlético Malagueño- le quitas a los que tenían la idea de fútbol de Funes. El primer equipo los necesitaba semana tras semana. No juzgo antes de conocer”. Además, el defensa malacitano desveló que “escuchaba a los niños del filial decir ‘no sé cómo nos va a salir, pero vamos a jugar al fútbol. Y vas a disfrutar’. Si te dicen eso... Ha llegado muy pronto, no esperaba esta racha. Ahora ya sí, estamos adaptados a los entrenos y todo", celebró Puga.

Juan Francisco Funes, nuevo entrenador del Málaga CF. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Método Funes

Finalmente, abordó los métodos del técnico de Loja, Carlos Puga y se deshizo en elogios hacia Juan Funes. “Saca cosas de todos lados. Es muy bueno. Nos contó lo de Villamanín de la lotería. Un grupo tiene que mirar por el bien de todos. Lo vemos con intriga, siempre sorprende con algún tema. Nos pone cortes para explicarlo, son trocitos de películas".