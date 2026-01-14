El Córdoba CF firma en Huesca la mejor primera vuelta a domicilio de su historia en el fútbol profesional

El Córdoba CF zanjó el pasado lunes en El Alcoraz algo más que la primera mitad del calendario de Liga en Segunda División. Y es que el agónico triunfo ante el Huesca (1-2), con gol sobre la bocina de Carlos Isaac incluido, permitió al conjunto blanquiverde sellar un registro sin precedentes hasta ahora en su trayectoria dentro del fútbol profesional: el de la mejor primera vuelta como visitante de toda su historia, con 17 puntos sumajos lejos de casa en 11 desplazamientos.

Un salto histórico

Es ese un dato que adquiere un peso específico a la hora de analizar el desempeño del bloque de Iván Ania en lo que va de calendario. Los números lo avalan: 32 puntos en 21 jornadas, que permiten afrontar el segundo y último tramo del campeonato desde la novena posición, a solo dos del play off, y con más de la mitad del botín total sumado lejos de El Arcángel.

De hecho, el conjunto cordobés es el segundo que menos veces se ha marchado de vacío a domicilio hasta la fecha -solo en dos ocasiones-, únicamente superado por la UD Las Palmas (una). Además, no conoce la derrota lejos de casa desde hace cuatro meses, cuando cayó ante el Andorra en el Nou Estadi Encamp (3-1), allá por el mes de septiembre y en el marco de la tercera jornada.

Y es que nunca antes el Córdoba CF había alcanzado semejante cifra como visitante al término de una primera vuelta en Segunda División. Es más, los 17 puntos actuales superan ampliamente los mejores registros previos del club en este apartado, que se situaban en 14 puntos, alcanzados en varias campañas de referencia. Entre ellas, destacan la 2015-2016, con José Luis Oltra en el banquillo, y la 2011-2012, bajo la dirección de Paco Jémez, dos cursos que durante años marcaron el techo competitivo del equipo a domicilio. No obstante, esas cifras ya habían sido igualadas antes del triunfo en tierras oscenses.

Entre los mejores visitantes

El impacto del dato no se limita al plano histórico interno. En el contexto actual de LaLiga Hypermotion, el Córdoba CF también ha cerrado la primera vuelta como el quinto mejor visitante del campeonato, empatado con Leganés y Las Palmas, y solo un punto por debajo de los dos equipos que lideran esta clasificación parcial, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, ambos con 18.

El contraste con la pasada temporada resulta especialmente elocuente. A estas alturas del curso anterior, el conjunto blanquiverde apenas había sumado cinco puntos lejos de casa, con una única victoria. En el presente ejercicio ya son cuatro triunfos a domicilio, logrados en Zaragoza, Albacete, Mendizorroza ante el Mirandés y ahora en Huesca, además de varios empates que han apuntalado el registro.

Por otra parte, el rendimiento como visitante se ha sostenido también desde el equilibrio futbolístico. El balance goleador fuera de casa se cerró con 14 tantos a favor y 12 en contra, una diferencia positiva que refleja solidez sin renunciar a la producción ofensiva.

En el apartado individual, Adrián Fuentes ha sido el nombre propio más determinante lejos de Córdoba, firmando cuatro de sus ocho goles como visitante. Junto a él, Jacobo ha visto puerta en tres ocasiones, incluida la diana en El Alcoraz, mientras que también marcaron a domicilio Diego Bri, Dalisson, Rubén Alves, Sergi Guardiola y Carlos Isaac, autor del tanto decisivo en la remontada ante el Huesca. Además, en dos desplazamientos el Córdoba CF se benefició de goles en propia meta del rival.

Una paradoja histórica

El dato cobra aún más valor al ponerlo en perspectiva con el pasado reciente del club. Paradójicamente, en la temporada 2013-2014, la del ascenso a Primera División, el Córdoba CF fue uno de los peores visitantes de la categoría durante la primera vuelta, con apenas siete puntos sumados en ese tramo del campeonato. Más atrás en el tiempo, otros precedentes negativos en lo que va de siglo refuerzan esa tendencia: los cinco puntos logrados a domicilio en la primera vuelta de la 2002-2003; los cuatro de la 2004-2005; los seis de la 2008-2009; los cuatro de la 2017-2018; o los exiguos tres de la 2018-2019.