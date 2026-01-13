El mercado se activa en Segunda: 12 equipos ya mueven ficha y el Córdoba CF espera más

El mercado invernal empieza a ganar temperatura en LaLiga Hypermotion. Mientras el Córdoba CF analiza vías para reforzar su plantilla de cara al segundo tramo del campeonato, tras el valioso triunfo del pasado lunes ante el Huesca en El Alcoraz (1-2), el resto de la categoría tampoco permanece inmóvil. De hecho, más de la mitad de los equipos de Segunda -12 de los 22, exactamente- ya han concretado algún movimiento en lo que va de enero, incluidos los blanquiverdes, que abrieron la veda con la incorporación de Diego Percan -que ya suma dos partidos- y siguen a la espera de nuevos desembarcos.

Eso sí, la actividad no se limita a las llegadas. También hay frentes abiertos para retener talento, como ocurre con Jacobo González, al que venía siguiendo de cerca el Real Oviedo de Primera División.

Sin movimientos en el próximo rival

El siguiente duelo que asoma por el calendario blanquiverde, primero de la segunda vuelta, devolverá a los de Iván Ania a El Arcángel para medirse en un frenético derbi de dinámicas frente al Málaga, este domingo a las 21.00 horas. Precisamente el cuadro malacitano es uno de los diez equipos de la categoría que todavía no ha movido ficha en el mercado.

La buena dinámica que arrastra el cuadro costasoleño desde la llegada de Juan Francisco Funes a su banquillo -cinco victorias y dos empates- ha reducido al mínimo las urgencias. Aun así, no se descarta alguna incorporación puntual, aunque también existe la opción de cerrar enero sin fichajes. Loren Juarros, director deportivo malaguista, estudia alternativas para el lateral izquierdo tras las lesiones de Dani Sánchez y Víctor García, si bien el rendimiento de Rafita ha enfriado la necesidad inmediata.

El centro del campo o las bandas aparecen como otras zonas susceptibles de mejora. Con todo, el escenario más probable pasa por uno o ningún fichaje, condicionados además por el hecho de que el Málaga ya tenga cubiertas las 25 fichas profesionales, lo que obligaría a dar salidas para favorecer alguna hipotética entrada.

Carlos Albarrán, durante el Córdoba CF-Málaga de la pasada temporada. / A.J. GONZÁLEZ

Fichajes invernales en Segunda

Hasta la fecha, 12 equipos de LaLiga Hypermotion han realizado al menos una incorporación en este mercado: Albacete (Obeng), Almería (Yeray Cabanzón y Edgar González), Cádiz (Dómina, Antoñito Cordero y Vladys), Ceuta (Marc Domènech), Deportivo de la Coruña (Adrià Altimira y Álvaro Fernández), Huesca (Efe Aghama), Las Palmas (Nico Benedetti y Estanis Pedrola), Mirandés (Selvi Clua, Jorge Cabello y Javi Hernández), Racing de Santander (Damián, Guliashvili y Lozano), Sporting de Gijón (Brian Oliván), Valladolid (Vegard Erlien y Ramón Martínez) y el propio Córdoba CF (Percan).