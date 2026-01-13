Jacobo ve cerrarse la puerta de salida del Córdoba CF: el atacante tiene muy difícil ir al Oviedo en enero

El nombre de Jacobo González ha sido uno de los más recurrentes en el mercado invernal en clave Córdoba CF en las últimas horas. Sin embargo, el escenario ha quedado definido con claridad: el atacante no saldrá de El Arcángel en este mes de enero. El interés del Real Oviedo, real y activo, no tendrá traducción inmediata, al menos durante esta ventana, que permanecerá abierta hasta el próximo 2 de febrero.

Según fuentes consultadas por este periódico entre las partes implicadas, la entidad blanquiverde no contempla la marcha del madrileño en el presente mercado invernal, más allá de que el club asume que pueden producirse otros movimientos en la plantilla, aunque siempre con el objetivo de que se mantenga tal y como está -aviso para otros supuestos intereses en jugadores del plantel- con un par de retoques adicionales, tras la incorporación de Percan a inicios del período de traspasos.

En el caso de González, la intención es hacer valer la totalidad del contrato del futbolista, que finaliza el próximo mes de junio, y lo hace atendiendo a varios factores de peso: el momento deportivo del equipo, inmerso en la pelea por acercarse a la zona noble, y la complejidad de encontrar un sustituto inmediato que garantice un rendimiento similar. Además, desde la comisión deportiva se siguen manteniendo contactos con el madrileño para su renovación, una continuidad que no se descarta, en absoluto, en El Arcángel.

Rendimiento y contexto, claves

No en vano, Jacobo atraviesa uno de sus mejores momentos desde que viste la camiseta califal. Viene de marcar en la reciente victoria ante el Huesca en El Alcoraz y encadena tres jornadas consecutivas viendo puerta, una racha que refuerza su condición de futbolista diferencial en el frente ofensivo cordobés. Con seis goles en lo que va de campeonato, es el segundo máximo realizador del plantel, solo por detrás de las ocho dianas de Adrián Fuentes.

Ese peso competitivo explica la postura firme del club. Y es que, en plena fase decisiva de la temporada, el bloque de Iván Ania entiende que debilitar su estructura ofensiva en enero supondría un riesgo innecesario, especialmente sin la garantía de poder incorporar un perfil de impacto inmediato. Eso sí, el interés del Real Oviedo, que ya había alcanzado un acuerdo con el futbolista, no se ha diluido. La intención del conjunto asturiano era cerrar su incorporación en este mercado invernal y, de no lograrlo, reorientar la operación al próximo verano, cuando el ex del Alcorcón quedaría libre si no renueva con los blanquiverdes. La lucha por él, por lo tanto, se prolongará más allá del mercado invernal y en ella estará también el Córdoba CF.

Jacobo González, en la pasada visita del Córdoba CF al Huesca en Liga. / LOF

Y es que de forma paralela, la entidad cordobesista también trabaja con la idea de ampliar la continuidad del «10», que actualmente afronta su segunda temporada en el club. No obstante, el interés carbayón -y en menor medida el del Elche, que también ha seguido de cerca la situación aunque desde una posición más secundaria- se presenta como un obstáculo relevante en dicha negociación.

Mientras, en el Carlos Tartiere van explorando otras opciones para su frente atacante, como el uruguayo Emiliano Gómez o el mexicano Hirving Lozano, más costosas económicamente.

Crucial en el plan de Ania

Más allá del mercado, los números explican su protagonismo. Jacobo es el futbolista más utilizado por Iván Ania en lo que va de curso: ha disputado 20 partidos, todos como titular, y acumula 1.720 minutos sobre el césped. Solo se perdió una cita, por sanción, en Anoeta ante la Real Sociedad B, tras su expulsión frente al Racing de Santander.

Su impacto no es nuevo. En la temporada 2024-2025, la de su estreno como blanquiverde, ya cerró el curso como segundo máximo goleador del equipo, con nueve tantos, además de seis asistencias, solo por detrás de Antonio Casas, que firmó diez.

Es más, tras el duelo ante el Huesca, Iván Ania no esquivó el debate y puso en contexto la situación del futbolista, subrayando su valor deportivo y el atractivo que genera fuera: «Jacobo tiene unos números buenísimos. Son 6 goles, el año pasado hizo 9. En una vuelta lleva 6, es un jugador evidentemente atractivo para equipos de categoría superior. Por condiciones puede jugar claramente en Primera División, pero tiene contrato en el Córdoba», zanjó.