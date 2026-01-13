El Córdoba CF no altera su plan de mercado: fichar un '9', un medio y dar una o dos salidas

El mercado invernal sigue marcando el pulso de la actualidad en El Arcángel, donde otros dos nombres propios -no de desconocidos- asoman una vez más en la hoja de ruta del Córdoba CF una vez casi alcanzado el ecuador del período de fichajes, cada uno con sus matices: Nikolai Obolskii y Jan Salas, ambos en clave de salida.

El primero de ellos, y quizá más evidente, no hace otra cosa sino mantenerse en escena. Y es que salvo giro inesperado, el delantero ruso apunta a convertirse en una de las marchas del vestuario blanquiverde antes del cierre de la presente ventana de fichajes, fijado para el próximo 2 de febrero. Eso sí, la idea en el club es clara respecto a la situación del ariete, que saldrá siempre y cuando antes se logre cerrar la incorporación de un delantero que suponga un salto cualitativo respecto a lo que ofrece actualmente la plantilla.

En cuanto al catalán, con un rol testimonial en su cesión por parte del Mallorca, un posible adiós queda aún supeditado a ambas partes, si bien ya ha quedado claro que, al menos hasta la fecha, su figura encaja poco en las rotaciones de Iván Ania, que incluso ante la oleada de bajas -solo lo ha empleado durante 115 minutos entre cuatro partidos, más del de Copa en Cieza- ha seguido sin recurrir al de Sabadell. La fórmula sería la ruptura del préstamo, que lo vinculaba al bloque califal hasta final de curso e incluso contemplaba una penalización en caso de no disputar una cantidad de partidos determinada.

El Ibiza, pendiente de Obolskii

De vuelta a la situación del futbolista nacido en Tula, y por extensión, la delantera, la comisión deportiva entiende que la punta de lanza debe quedar bien armada para abordar con garantías los objetivos de la segunda vuelta que inicia este domingo ante el Málaga, con Adrián Fuentes como referencia principal, Sergi Guardiola como alternativa, la versatilidad de Percan -capaz de actuar tanto arriba como en banda derecha- y un último nombre que complete la ecuación ofensiva.

Precisamente, la llegada del leonés a inicios de mercado no alteró ese plan inicial. El ex del Arka Gdynia fue considerado una oportunidad de mercado, independiente de la operación destinada a reforzar el eje del ataque. Y es que, pese a la variedad de perfiles en ese frente, la intención de firmar otro «9» se mantiene intacta. De hecho, en el momento en que ese fichaje se haga efectivo, la pieza que se caerá del tablero será la del propio Obolskii.

No obstante, sí cuenta con pretendientes en ese escenario el ex del Ibiza. Es más, el cuadro pitiuso ha mostrado interés por su posible regreso, aunque la operación se plantea para el tramo final del mercado. Eso sí, no es la primera opción que maneja la dirección deportiva encabezada por el montoreño y exblanquiverde Javi Lara, pero sí una de las alternativas de peso.

Obolskii celebra su gol con el Córdoba CF ante el Oviedo, en la pasada temporada. / lof

Todo queda, por tanto, pendiente de los movimientos que se produzcan en El Arcángel en las próximas semanas. Los números del «9» en la presente temporada explican, en parte, ese escenario. Su protagonismo ha sido mínimo: apenas 36 minutos repartidos en cinco encuentros, sin goles.

Un contraste evidente con el pasado curso, cuando sí tuvo un papel más activo, participando en 33 partidos, acumulando 1.057 minutos y firmando tres dianas a lo largo del campeonato. Es más, en determinadas fases del calendario llegó incluso a abrir el debate sobre la titularidad en la delantera, arrebatándole el puesto a Antonio Casas de forma puntual.

Mantener el bloque

Más allá de ese par de movimientos concretos, el mensaje que se traslada desde el club es el de preservar el grueso de la plantilla. No existen ofertas formales por otros jugadores, pese al interés externo que han despertado algunos activos. Precisamente, la prioridad pasa por reforzar el bloque actual con un par de retoques muy medidos, que permitan elevar el nivel competitivo del equipo de cara a una segunda vuelta en la que el Córdoba CF quiere mirar sin complejos hacia la zona alta de la clasificación.