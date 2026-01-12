En directo | Así te hemos contado el partido entre el Huesca y el Córdoba CF

El Córdoba CF prolonga su buen momento y encadena su tercera victoria consecutiva en un partido en el que supo resistir y aprovechar sus oportunidades en los momentos clave. El partido arrancó con un golpe tempranero de los azulgranas, que se adelantaron en el marcador en el minuto 7 gracias al tanto de Kortajarena. Los blanquiverdes no se descompusieron y, tras asentarse sobre el césped, encontró el empate en el 23 por medio de Jacobo González.

Tras el descanso, el encuentro mantuvo un tono equilibrado, aunque los blanquiverdes ganaron presencia con el paso de los minutos. Las ocasiones aparecieron para ambos conjuntos, pero el partido se mantuvo abierto, con alternativas y un ritmo alto.

En los compases finales, el Córdoba CF supo gestionar los momentos decisivos y encontró el gol de la victoria por mediación de Carlos Isaac para sumar tres puntos de enorme valor. Un triunfo trabajado que permite a los de blanquiverde encadenar su tercera victoria consecutiva. Aquí puedes leer la crónica del partido.

El Córdoba CF suma de tres en El Alcoraz (1-2) ¡FINAL EN EL ALCORAZ! El Córdoba CF suma su tercera victoria consecutiva ante el Huesca. Tras varias ocasiones en ambas áreas, fue Carlos Isaac quien apareció en el tramo final para anotar el gol que decidió el encuentro a favor de los blanquiverdes. El siguiente desafío llegará contra el Málaga en El Arcángel. ¡Hasta entonces!

Se reanuda el partido 92'. El colegiado no señala nada y continúa el juego.

Descuento 90'. Cinco minutos de añadido para finalizar el encuentro. El partido se encuentra parado por revisión del VAR.

Se adelanta el Córdoba CF (1-2) 89'. ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL CÓRDOBA CF! Tras una jornada colectiva, aprovechó Carlos Isaac el rechace de Julio Alonso para hacer el segundo del Córdoba CF.

Amonestación 87'. Y ahora tarjeta amarilla para Dani Jiménez.

Doble amarilla para Carrillo 85'. Se marcha expulsado Carrillo por doble amarilla. Se queda con uno menos el Huesca.

Se mantiene el 1-1 83'. Anulado un gol al Huesca por posición antirreglamentaria.

Entran Dalisson y Percan 76'. Doble cambio en el Córdoba CF. Se retiran Pedro Ortiz y Adrián Fuentes y entran Dalisson y Percan.

Falla Adrián Fuentes 72'. ¡UUUUUUUUUYYYYYY! Adrián Fuentes mandael balón por arriba de la portería local y desaprovecha la oportunidad de marcar el segundo del Córdoba CF.