Fútbol | 21ª jornada de Liga en Segunda División

En directo | Así te hemos contado el partido entre el Huesca y el Córdoba CF

Los de Iván Ania suman su tercera victoria consecutiva y se colocan a dos puntos del play off

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF prolonga su buen momento y encadena su tercera victoria consecutiva en un partido en el que supo resistir y aprovechar sus oportunidades en los momentos clave. El partido arrancó con un golpe tempranero de los azulgranas, que se adelantaron en el marcador en el minuto 7 gracias al tanto de Kortajarena. Los blanquiverdes no se descompusieron y, tras asentarse sobre el césped, encontró el empate en el 23 por medio de Jacobo González.

Tras el descanso, el encuentro mantuvo un tono equilibrado, aunque los blanquiverdes ganaron presencia con el paso de los minutos. Las ocasiones aparecieron para ambos conjuntos, pero el partido se mantuvo abierto, con alternativas y un ritmo alto.

En los compases finales, el Córdoba CF supo gestionar los momentos decisivos y encontró el gol de la victoria por mediación de Carlos Isaac para sumar tres puntos de enorme valor. Un triunfo trabajado que permite a los de blanquiverde encadenar su tercera victoria consecutiva.  Aquí puedes leer la crónica del partido.

