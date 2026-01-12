El Real Oviedo y el Elche tientan a Jacobo, segundo máximo artillero del Córdoba CF

Con el foco competitivo situado en la visita de este lunes al Huesca en El Alcoraz, cita que pondrá el cierre oficial a la primera vuelta de LaLiga Hypermotion, el Córdoba CF no pierde de vista los movimientos que comienzan a agitar el mercado. Precisamente en ese contexto ha emergido un nuevo nombre propio, aunque en clave interna: Jacobo González. Y es que, según ha informado La Nueva España, con respecto a la operación adelantada por el periodista Matteo Moreto, el Real Oviedo de Primera División ha mostrado interés en el extremo y mediapunta madrileño, cuyo contrato con la entidad blanquiverde expira el próximo mes de junio. Y por el que ya habría iniciado conversaciones para hacerse con sus servicios...

Capital en el esquema

No en vano, el atacante se ha reafirmado en el presente ejercicio como una de las piezas más productivas del equipo de Iván Ania, sobre todo en este tramo reciente del campeonato. De hecho, fue el autor del primer tanto en la despedida del pasado año, ante el Mirandés en Mendizorroza, y también abrió el marcador semanas atrás con una volea ante el Burgos en El Arcángel, en el estreno de 2026. Su impacto se refleja igualmente en los números: en su segunda temporada como cordobesista suma cinco goles, lo que le sitúa como segundo máximo realizador del plantel, solo superado por las ocho dianas de Adrián Fuentes.

Es más, su peso en el esquema del técnico asturiano también viene resultando incuestionable. Jacobo es el segundo futbolista más utilizado del curso, únicamente por detrás de Isma Ruiz, con 19 titularidades en 20 jornadas y un total de 1.630 minutos sobre el césped. Una regularidad que explica el interés generado fuera de El Arcángel...

El precedente inmediato también refuerza esa lectura. En la campaña anterior, la 2024-2025, el atacante ya firmó un rendimiento destacado en su puesta de largo como futbolista califal, cerrando el ejercicio como segundo máximo goleador del equipo -tras Antonio Casas, que hizo diez- con nueve tantos en su cuenta, además de seis asistencias durante el campeonato regular.

Jacobo, en un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Son esas unas cifras que tampoco han pasado desapercibidas para otro recién ascendido como el Elche, una de las revelaciones en la élite española en la presente temporada, que también habría puesto sus ojos en el exjugador del Alcorcón, si bien actualmente un paso por detrás respecto a los ovetenses.