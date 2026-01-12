El Mirandés, rival del Córdoba CF, hace caer al decimosegundo técnico de Segunda en la temporada 2025-26

El Mirandés, uno de los 21 rivales del Córdoba CF en la temporada 2025-26, anunció este lunes la destitución de su segundo entrenador en esta campaña, Jesús Galván, que había sustituido al frente del conjunto burgalés a Fran Justo. El que fuera entrenador del Sevilla Atlético fue destituido después de empatar en casa, este sábado, ante el Almería (2-2), en el que fue -curiosamente- el primer encuentro de la temporada disputado en Anduva, ya que hasta ahora el Mirandés había competido en sus partidos en casa en Mendizorroza. Antxon Muneta se hará cargo del banquillo hasta final de temporada y ya dirigió al conjunto rojillo en un encuentro de transición, entre Fran Justo y Jesús Galván, saldado con victoria del Mirandés, precisamente, ante el Sporting de Gijón (2-1). Muneta estará ayudado por Alain Arroyo.

Jesús Galván, entrenador del Mirandés, con Iván Ania de fondo en Mendizorroza. / Lof

Una sola victoria en ocho jornadas

En las ocho jornadas en las que Jesús Galván ha dirigido al Mirandés logró una sola victoria, ante la Real Sociedad B, dos empates y cinco derrotas y su destitución supone el décimosegundo cambio de entrenador en lo que se lleva de temporada en Segunda División A. Abrió la veda Johan Plat (Castellón), seguido de Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting de Gijón), Gabi Fernández (Zaragoza), Fran Justo (Mirandés) y Sergio Guilló (SD Huesca), a los que siguieron Sergio Pellicer (Málaga), Paco López (Leganés), Ion Ansotegi (Real Sociedad B), Ibai Gómez (Andorra) y Guillermo Almada (Valladolid, fichado por el Oviedo), por lo que hasta la destitución de Jesús Galván fueron 11 los cambios producidos en los banquillos de Segunda División A. Por lo tanto, la mitad de los equipos que componen la categoría mantienen a sus técnicos desde el inicio, entre ellos, el Córdoba CF, con un Iván Ania que ha renovado recientemente hasta el 2027 y que ha batido todos los registros de permanencia en el banquillo de la entidad blanquiverde.