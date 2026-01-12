Actualidad blanquiverde
El Mirandés, rival del Córdoba CF, hace caer al decimosegundo técnico de Segunda en la temporada 2025-26
Jesús Galván deja de ser entrenador jabato después del empate ante el Almería (2-2) en el primer partido disputado en Anduva como local, esta temporada
El Mirandés, uno de los 21 rivales del Córdoba CF en la temporada 2025-26, anunció este lunes la destitución de su segundo entrenador en esta campaña, Jesús Galván, que había sustituido al frente del conjunto burgalés a Fran Justo. El que fuera entrenador del Sevilla Atlético fue destituido después de empatar en casa, este sábado, ante el Almería (2-2), en el que fue -curiosamente- el primer encuentro de la temporada disputado en Anduva, ya que hasta ahora el Mirandés había competido en sus partidos en casa en Mendizorroza. Antxon Muneta se hará cargo del banquillo hasta final de temporada y ya dirigió al conjunto rojillo en un encuentro de transición, entre Fran Justo y Jesús Galván, saldado con victoria del Mirandés, precisamente, ante el Sporting de Gijón (2-1). Muneta estará ayudado por Alain Arroyo.
Una sola victoria en ocho jornadas
En las ocho jornadas en las que Jesús Galván ha dirigido al Mirandés logró una sola victoria, ante la Real Sociedad B, dos empates y cinco derrotas y su destitución supone el décimosegundo cambio de entrenador en lo que se lleva de temporada en Segunda División A. Abrió la veda Johan Plat (Castellón), seguido de Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting de Gijón), Gabi Fernández (Zaragoza), Fran Justo (Mirandés) y Sergio Guilló (SD Huesca), a los que siguieron Sergio Pellicer (Málaga), Paco López (Leganés), Ion Ansotegi (Real Sociedad B), Ibai Gómez (Andorra) y Guillermo Almada (Valladolid, fichado por el Oviedo), por lo que hasta la destitución de Jesús Galván fueron 11 los cambios producidos en los banquillos de Segunda División A. Por lo tanto, la mitad de los equipos que componen la categoría mantienen a sus técnicos desde el inicio, entre ellos, el Córdoba CF, con un Iván Ania que ha renovado recientemente hasta el 2027 y que ha batido todos los registros de permanencia en el banquillo de la entidad blanquiverde.
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes
- Córdoba se reencuentra con su sierra a través de su cinturón verde
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Córdoba, bajo cero: el termómetro cae y la provincia se despide 'congelada' del fin de semana
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora