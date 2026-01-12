Iván Ania, tras la victoria ante el Huesca: "Debemos mejorar en el inicio del juego"

El Córdoba CF alargó su buen momento con una nueva victoria, la tercera consecutiva, en un encuentro exigente y con varias alternativas ante el Huesca en El Alcoraz (1-2) que sirvió para cerrar con buen sabor de boca la primera vuelta de Liga en Segunda División. El gol de Jacobo devolvió la igualdad en la primera mitad y Carlos Isaac marcó el tanto que le dio la victoria a los de Iván Ania. «Tuvimos la paciencia suficiente para, cuando se quedaron con uno menos, madurar las jugadas y al final terminar marcando ese gol. Creo que hicimos un buen partido, pero debemos de mejorar en el inicio del juego. No tener esas pérdidas que ya nos pasó el otro día contra el Burgos. Y que le da al equipo rival alas y sensación de que pueden ganar», puntualizó el entrenador ovetense.

Mirar hacia arriba

Aunque el encuentro comenzó cuesta arriba para los blanquiverdes, supieron rehacerse pronto con el gol de Jacobo González, que ya suma seis esta temporada. «Se nos puso el partido a feo cuando tan temprano te hacían un gol. Es algo que contemplábamos, que era de sus armas más fuertes, como es el balón parado. Nos hicieron el gol y, a partir de ahí, pasamos al dominio del balón. Nos faltaba un poco de ritmo en la circulación. Eramos capaces de llevar el balón fuera, pero lo llevábamos ya desde el inicio. Lo que queríamos era finalizar por fuera. Aunque no considerábamos que podíamos hacer peligro», explicó.

«Nos pusimos por detrás, pero fuimos capaces de empatar. Y en la segunda parte tuvimos el control absoluto. Pero tuvimos muchas pérdidas en el inicio. Pérdidas no forzadas que les permitió tener alguna ocasión. Les permitió tener la sensación de que podían ponerse por delante en el marcador», afirmó.

Con tres victorias consecutivas, el Córdoba CF acumula 32 puntos, a tan solo dos del play off. «Tal vez estamos más cerca de nuestro objetivo. Y ahora es momento de hacer balance de toda esta primera vuelta. Creo que son ocho victorias, cinco derrotas, ocho empates. Creo que son muy buenos números. Mejoraron los de la temporada pasada en la que hicimos 27 puntos. Hay que ser ambiciosos, pero hay que tener también los pies en el suelo. Es una temporada en la que hay mucha igualdad. Si al principio de esta temporada nos dicen que íbamos a llegar con 32 puntos al final de la primera vuelta y a seis del líder, lo hubiésemos firmado. Pero creo que debemos de ir a por más».

Varias bajas en el Córdoba CF

Con el gran número de bajas que tiene el Córdoba CF, ahora se suma Juan María Alcedo que tuvo que retirarse del partido. «Venía con unas molestias. Pensábamos que podía... Teníamos que decidir si ponerlo de titular o no. Decidimos de titular, porque si eso te sucede saliendo de banquillo, te tirarías una ventana. Es una pena porque tenemos muchas bajas. Vamos a ver si somos capaces de recuperar algunos de los que ya están cerca. En convocatoria empezamos a ver más gente, pero realmente, como siempre digo, no me fijo en las bajas porque eso nos debilitaría», expuso.

La siguiente cita será con el Málaga en El Arcángel, un encuentro que Iván Ania espera que sea «posiblemente de alternativas. Un partido muy bonito para el espectador. Y quien tenga un desacierto en el área rival, va a ser el que va a ganar el partido».

El mercado

Finalmente, también habló de la noticia del día, que apunta a ser la noticia del mercado invernal: el interés de varios equipos de Primera, como el Oviedo y el Elche, en hacerse con los servicios de Jacobo González. “Jacobo tiene unos números buenísimos. Son 6 goles, el año pasado hizo 9. En una vuelta lleva 6, es un jugador evidentemente atractivo para equipos de categoría superior. Por condiciones puede jugar claramente en Primera División, pero tiene contrato en el Córdoba”, avisó el técnico blanquiverde.