Huesca-Córdoba CF: altas, bajas y posibles onces iniciales en El Alcoraz

Se presenta el Córdoba CF en la última prueba de la agenda de la primera vuelta en Segunda División. Este lunes viajarán los de Iván Ania a El Alcoraz, donde no conocen la victoria desde la temporada 2015-2016, para medirse a un Huesca en pleno período de turbulencia (20.30 horas). Allí quieren los pupilos del asturiano zanjar esa particular mala racha de la última década -entrelazada por las seis derrotas que arrastran los blanquiverdes de forma consecutiva ante el cuadro oscense-, para, de paso, asomarse con algo más de fuerza a la zona cabecera, donde los resultados externos se antojan favorables una vez finalizado el resto de la jornada.

Todo ello lo buscarán los de blanquiverde con el impulso de sus dos pasados triunfos, tras imponerse al Burgos en El Arcángel (2-0) y al Mirandés en Mendizorroza (1-2), en el tránsito entre año y año. Anteriormente, los resultados fueron algo menos halagüeños: empates ante el Eibar (0-0), Leganés (0-0) y derrota ante el Cádiz (1-2) en casa.

En el plano clasificatorio, esa secuencia de resultados se ha traducido -junto al resto del calendario hasta la fecha- en los 29 puntos actuales. A cinco del Cádiz, que delimita el play off, se encuentra el club califal, además de otros seis por encima de la zona de descenso, que la marca precisamente el Huesca de Jon Pérez ‘Bolo’. Es decir, una hipotética victoria cordobesa podría significar un colchón de hasta otros nueve con respecto a la zona de peligro, y una distancia acortada a solo dos con los de arriba.

En cuanto a bajas, Iván Ania recupera a Sergi Guardiola -tras sanción- y a Carlos Isaac para el encuentro. No arriesgará con Ignasi Vilarrasa ni Adilson, mientras que Rubén Alves e Isma Ruiz continúan tocados. Theo Zidane, lógicamente, tampoco estará disponible, al igual que un Fomeyem recientemente intervenido de un edema óseo en su tobillo izquierdo.

Por su parte, la única ausencia en clave local será la del zaguero Iñigo Piña, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Entrenamiento del Cordoba CF 7 de enero ciudad deportiva / Victor Castro Fernández / COR

Alineaciones probables

Así las cosas, estos son los posibles onces para el cruce de este lunes entre cordobesistas y azulgranas en El Alcoraz:

SD Huesca: Dani Jiménez, Ángel Pérez, Pulido, Arribas, Julio Alonso, Iker Kortajarena, Jesús Álvarez, Óscar Sielva, Portillo, Sergi Enrich y Enol Rodríguez.

Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Juan Marí Alcedo, Dani Requena, Pedro Ortiz, Alberto del Moral, Jacobo González, Carracedo y Fuentes.

La cita será dirigida por el segoviano Germán Cid Camacho, adscrito al comité castellanoleonés. Pablo González Fuertes estará en el VAR.