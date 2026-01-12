El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la primera vuelta

El Córdoba CF tiró de oficio, de fe y de una chispa de ilusión para llevarse el último partido de la primera vuelta de Liga en Segunda División, en su tercera victoria consecutiva. La firmó ante el Huesca, en un Estadio El Alcoraz (1-2) en el que hace tan solo unas fechas el triunfo más reciente de los de blanquiverde se remontaba a hace una década. Golpearon primero los oscenses, aprovechando un error de Iker Álvarez para adelantarse por mediación de Kortajarena, pero pronto reactivó el asunto Jacobo González -en su tercera diana en tres partidos consecutivos-. No fue hasta el último renglón cuando apareció Carlos Isaac, a poco más de tres para el final, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Carrillo, para poner el segundo tanto de los blanquiverdes y dar la vuelta a la sartén de forma definitiva en territorio azulgrana, donde reinó -con mucho trabajo- el blanquiverde.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada. La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato del campeonato

La Segunda División se desarrolla a lo largo de una extensa fase liguera compuesta por 42 fechas, tras la cual se disputa un tramo decisivo destinado a definir el último ascenso. Al término de la competición regular, los dos equipos que encabecen la clasificación obtendrán el billete directo a Primera División. En cambio, los conjuntos situados entre la tercera y la sexta posición deberán afrontar una eliminatoria de promoción para optar a la plaza restante en la élite durante la temporada 2026-2027. En la parte baja de la tabla, los cuatro peores clasificados perderán la categoría y pasarán a competir en Primera Federación.

El curso de LaLiga Hypermotion dio comienzo el 15 de agosto y se prolongará hasta el 31 de mayo, lapso en el que se disputarán un total de 462 partidos correspondientes a la fase regular. Finalizado este calendario, la competición entrará en su etapa más decisiva con el inicio del play off de ascenso, que arrancará una semana después y se resolverá mediante eliminatorias a doble encuentro. En cada enfrentamiento, el equipo con peor posición liguera ejercerá como anfitrión en el primer partido, mientras que el mejor clasificado cerrará la eliminatoria en casa y tendrá a su favor el pase de ronda en caso de empate global tras la prórroga.

El sistema de promoción mantiene una estructura clásica: el tercer clasificado se enfrentará al sexto, mientras que el cuarto y el quinto protagonizarán la otra semifinal. Los vencedores de ambos cruces se medirán posteriormente en una final, también a doble partido, que determinará qué equipo acompaña a los ascendidos directos a Primera División.