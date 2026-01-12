Las notas
Carlos Isaac, el mejor del Córdoba CF en su épica victoria ante el Huesca
El lateral extremeño, que ingresó en la primera mitad tras la lesión de Alcedo, acabó siendo el más destacado entre los blanquiverdes en El Alcoraz
IKER ÁLVAREZ (5)
Craso error
Dudó a los siete minutos de juego en el despeje y Kortajarena le hizo pagarlo caro. Menos seguro que en otras citas, aunque se recompuso.
CARLOS ALBARRÁN (6)
A la izquierda
No consigue despegarse del juego a pierna cambiada el catalán, que una vez más fue el recurso para tapar el agujero. Poco en ataque, mejor en defensa. Le costó con Ángel Pérez.
XAVI SINTES (5)
Impreciso
Cometió un par de fallos en salida de balón y pudieron costarle caro. Bien en el juego aéreo, aunque lento en la circulación.
ÁLEX MARTÍN (6)
Atento
Continúa creciendo el canario, cada vez más asentado. Atento en las vigilancias y rápido en las coberturas.
ALCEDO (-)
Lesión
Una arrancada y dos imprecisiones. Eso fue todo a lo que tuvo tiempo el roteño antes de caer lesionado, sobre el ecuador del primer acto.
PEDRO ORTIZ (5)
Menos protagonista
No pudo imprimir su sello el balear, que debe ser diferencial. Le costó en las basculaciones, siempre muy marcado. Acabó sustituido.
DANI REQUENA (6)
En ataque
Le costó dar juego en mediocampo, aunque se sumó con intención a la fase ofensiva. Tuvo dos para hacer su gol y una la negó Toni Abad bajo palos.
ALBERTO DEL MORAL (5)
Contención
Labor sorda del toledano, al que le sigue haciendo falta un punto de intensidad. Más asentado y menos sufridor que ante el Burgos.
JACOBO (7)
Idilio
Tres goles en tres jornadas consecutivas. Ya suma seis dianas el madrileño, que es incuestionable en la propuesta de Iván Ania. Y lo quiere el Oviedo...
CARRACEDO (7)
Asistencia
Otro nombre siempre presente en los triunfos. Se inventó una magnífica asistencia para habilitar a Jacobo en el 1-1. Insistente, sobre todo en la primera mitad.
ADRIÁN FUENTES (5)
La tuvo
Mejoró tras el descanso, pero no fue su noche. Probó una vez a Dani Jiménez, buscó sus clásicas arrancadas y perdonó un gol cantado bajo palos.
CARLOS ISAAC (8) El mejor. Gol decisivo.
DALISSON (5) Trabajo defensivo.
SERGI GUARDIOLA (5) Presencia.
DIEGO PERCAN (-) Sin incidencia.
