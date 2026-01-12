Carlos Isaac, el mejor del Córdoba CF en su épica victoria ante el Huesca

IKER ÁLVAREZ (5)

Craso error

Dudó a los siete minutos de juego en el despeje y Kortajarena le hizo pagarlo caro. Menos seguro que en otras citas, aunque se recompuso.

CARLOS ALBARRÁN (6)

A la izquierda

No consigue despegarse del juego a pierna cambiada el catalán, que una vez más fue el recurso para tapar el agujero. Poco en ataque, mejor en defensa. Le costó con Ángel Pérez.

XAVI SINTES (5)

Impreciso

Cometió un par de fallos en salida de balón y pudieron costarle caro. Bien en el juego aéreo, aunque lento en la circulación.

ÁLEX MARTÍN (6)

Atento

Continúa creciendo el canario, cada vez más asentado. Atento en las vigilancias y rápido en las coberturas.

ALCEDO (-)

Lesión

Una arrancada y dos imprecisiones. Eso fue todo a lo que tuvo tiempo el roteño antes de caer lesionado, sobre el ecuador del primer acto.

PEDRO ORTIZ (5)

Menos protagonista

No pudo imprimir su sello el balear, que debe ser diferencial. Le costó en las basculaciones, siempre muy marcado. Acabó sustituido.

DANI REQUENA (6)

En ataque

Le costó dar juego en mediocampo, aunque se sumó con intención a la fase ofensiva. Tuvo dos para hacer su gol y una la negó Toni Abad bajo palos.

ALBERTO DEL MORAL (5)

Contención

Labor sorda del toledano, al que le sigue haciendo falta un punto de intensidad. Más asentado y menos sufridor que ante el Burgos.

JACOBO (7)

Idilio

Tres goles en tres jornadas consecutivas. Ya suma seis dianas el madrileño, que es incuestionable en la propuesta de Iván Ania. Y lo quiere el Oviedo...

CARRACEDO (7)

Asistencia

Otro nombre siempre presente en los triunfos. Se inventó una magnífica asistencia para habilitar a Jacobo en el 1-1. Insistente, sobre todo en la primera mitad.

ADRIÁN FUENTES (5)

La tuvo

Mejoró tras el descanso, pero no fue su noche. Probó una vez a Dani Jiménez, buscó sus clásicas arrancadas y perdonó un gol cantado bajo palos.

CARLOS ISAAC (8) El mejor. Gol decisivo.

DALISSON (5) Trabajo defensivo.

SERGI GUARDIOLA (5) Presencia.

DIEGO PERCAN (-) Sin incidencia.