Carlos Isaac, tras su gol ante el Huesca: "Pensamos en primero mantenernos y luego ya mirar más arriba"

El Córdoba CF prolongó su gran momento de forma con una nueva victoria, la tercera consecutiva. Los blanquiverdes supieron competir tras el empate al descanso y encontraron el premio en los minutos finales con el tanto de Carlos Isaac, firmando tres puntos que les permiten cerrar la primera vuelta con 32 puntos y mirar la clasificación con optimismo. «A ver, al final, nosotros sí es verdad que pensamos en primero mantenernos y luego ya mirar más arriba, pero una vez que ya estás ahí, que has sacado, has hecho una buena primera vuelta con 32 puntos, también hay que plantearse mirar hacia arriba, ¿no?», afirmó el lateral.

Primer tanto como blanquiverde

El autor del gol decisivo celebra su primer tanto con el Córdoba CF y el triunfo que acerca al equipo a la zona alta de la clasificación. «Muy contento, porque también es mi primer gol con el Córdoba y si ya es dando una victoria con los tres puntos y ya colocándonos ahí un pelín más arriba, lo mejor posible», expuso.

El tanto llegó en un momento clave y, tras estar lesionado, Carlos Isaac confirma que «estoy muy bien físicamente, esta semana ya he entrenado toda entera con el equipo y me he encontrado muy bien, el míster ha decidido que me quedara en banquillo y luego cuando he salido pues me ha dicho que lo haga como lo hago siempre y nada, mira, al final ha dado fruto el gol».

Buen ambiente en el vestuario

Una racha que invita a mirar más alto en la clasificación y el ambiente en el vestuario refleja la inercia ganadora del equipo, que encadena tres triunfos consecutivos. «Es normal, llevamos tres victorias seguidas, nueve puntos de nueve y cada vez estamos escalando más puestos que eso es muy importante, ¿no? Y acabar la primera vuelta de lo mejor posible».

Celebración del gol

El gol también dejó una celebración comentada, que el propio protagonista quiso aclarar: «En ningún momento yo he ido a la cámara, he celebrado porque tenía una celebración, lo he hecho para mi chica, Marta, y nada, me ha venido pulido, me ha dado por detrás y yo le he dicho, mira, que yo lo he celebrado en la cámara, no lo he celebrado para la afición y luego nada, al final del partido nos hemos dado un abrazo, me ha pedido perdón, yo también a él y todo bien».

Con la vista ya puesta en el próximo reto ante el Málaga en El Arcángel, el jugador no ocultó la ilusión por lo que viene: «La verdad es que es un buen partido, los dos tenemos 32 puntos, un derbi ahí en casa, va a ser un partido muy emocionante».