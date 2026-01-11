Iván Ania y su demanda en Huesca: "Estuvimos muy blandos en el partido de la temporada pasada allí, debe ser un aviso"

Encadenar una tercera victoria consecutiva en este tramo del campeonato se ha convertido en el mensaje central que Iván Ania ha instalado esta semana en el vestuario del Córdoba CF. Da igual el escenario o el momento del calendario. Y es que en pleno punto de inflexión entre la primera y la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion, el técnico asturiano ha focalizado el discurso en un punto concreto: seguir con la buena dinámica. Lo buscará en la visita al Huesca de este lunes, en El Alcoraz (20.30 horas), donde aguarda la última estación de este ciclo del calendario. «Es un año en el que, si de verdad crees que puedes conseguir un objetivo mayor, vas a tener tus opciones de poder lograrlo. Espero un partido difícil, si miramos la temporada pasada, fue un partido realmente malo, no nos salió nada de lo que teníamos planteado. Estuvimos muy blandos, concedimos demasiado, nos tiene que servir de aviso», avisó el preparador tras la última sesión de trabajo previa al desplazamiento.

Situaciones de contraste

El contexto clasificatorio refuerza ese preciso planteamiento. Los triunfos recientes ante Mirandés y Burgos han permitido al conjunto blanquiverde recuperar pulso competitivo y volver a asomarse a una zona noble a la que había empezado a ver desde más lejos de lo deseado desde mediados del pasado mes de noviembre. «Nos vamos a encontrar un equipo intenso, seguro. Aunque solo lleven una victoria en casa en los últimos tres meses, cuando vas a Huesca, tienes la sensación de que es un campo muy difícil. Es un partido en el que no podemos cometer errores, llevamos tres puertas a cero de los últimos cuatro partidos, es muy importante. Debemos tener buenas vigilancias y, sobre todo, ser nosotros», demandó.

Enfrente aguardará un Huesca inmerso en cierta inestabilidad. El equipo dirigido por Jon Pérez ‘Bolo’ llega al choque tras una dura derrota en Castalia frente al Castellón (4-1), con un entorno agitado por la situación de su capitán, Jorge Pulido, cuya salida rumbo al Almería parece haber quedado aplazada hasta verano -por decisión de su club-. A todo ello se suma la presión clasificatoria: los oscenses, con el avance de la jornada, arrancarán la cita en descenso. «Puede ser una presión o un aliciente, el tener que ganar para salir de ahí. Es un equipo que cuando vas como rival, tienes la sensación de que es poderoso como local. Trabaja muy bien el balón parado, ya hice muchísimos goles la temporada pasada, y esta. Está la circunstancia de Pulido, que estoy seguro que no les va a afectar, que veremos si juega o no. Tienen la baja de Piña…», advirtió.

Adilson Mendes, durante un entrenamiento de esta semana del Córdoba CF. / Víctor Castro

«Lo primero que me preocupa es el frío, saber qué temperatura vamos a tener, que los jugadores escojan bien las botas... A partir de ahí, pensar en lo táctico, dónde podemos hacerles daño, dónde ellos a nosotros. La intención es la de siempre, que es ir a ganar el partido. El calentamiento tiene que ser distinto, tienes que salir mucho más activado al campo. Cuando hace calor, no necesitas uno con tanta intensidad; cuando hace frío, como salgas frío y el rival no, lo normal es que te pasen por encima. Ellos, posiblemente estén más acostumbrados. Puede ser un condicionante importante en el partido, habrá que llevar ropa especial, cosas que también juegan», indicó.

La enfermería

En el apartado médico, el cuerpo técnico también maneja con cautela dos nombres propios: Ignasi Vilarrasa y Adilson Mendes, que arrastran sesiones de trabajo creciente en la plantilla. Eso sí, la idea del club es no forzar ninguno de los regresos, si bien, de demandarlo la situación, podrían estar disponibles en tierras oscenses. Distinto es el escenario de Isma Ruiz y Rubén Alves en estas fechas, prácticamente descartados para la cita. «El equipo llega más o menos en las mismas circunstancias, recuperamos a Guardiola, porque era por sanción, también a Carlos Isaac. Nos queda este entrenamiento de hoy, vamos a ver Isma, cómo se encuentra. Las bajas, Fomeyem, Rubén, Vilarrasa, Adilson -que está muy cerca de entrar en convocatoria-... Los demás, algunos entre algodones, pero vamos recuperando gente poco a poco», concluyó Ania.

«Con Fomeyem no hay plazos, parecía que iba a ser una lesión de menos tiempo, pero a medida que fueron pasando las semanas, la evolución no estaba siendo la que se esperaba, de ahí que tuvieran que hacerle una intervención, pequeña, que esperamos que sea para acelerar el proceso y que pronto esté disponible. Se encontraba mejor, estaba empezando la readaptación, pero el tobillo seguía inflamado», añadió.