Huesca-Córdoba CF: Cid Camacho, árbitro del último partido de la primera vuelta

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al segoviano Germán Cid Camacho (Segovia, 1987) para dirigir el compromiso del próximo lunes entre el Córdoba CF y el Huesca, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Hypermotion. Será, además, el último partido de la primera vuelta para el conjunto blanquiverde, que visitará El Alcoraz a partir de las 20.30 horas en su vigésimoprimera cita oficial del curso.

Trayectoria y números

A sus 38 años, Cid Camacho presenta un recorrido amplio y sostenido en el arbitraje nacional. No en vano, acumula 15 temporadas consecutivas en categorías profesionales y semiprofesionales: diez en la extinta Segunda División B, dos en Primera Federación y tres en la actual LaLiga Hypermotion. En ese trayecto ha dirigido 200 encuentros oficiales.

Las cifras de su expediente reflejan un criterio sancionador constante. De hecho, ha mostrado 1.175 tarjetas amarillas, con una media de 5,88 por partido, además de 77 expulsiones, lo que sitúa su promedio en 0,39 cartulinas rojas por encuentro. En cuanto a resultados, bajo su dirección se contabilizan 90 victorias locales, frente a 63 empates y 47 triunfos visitantes.

Cid Camacho, a la izquierda de la imagen, reclama una acción a Pulido en el último Córdoba CF-Huesca. / Manuel Murillo

Antecedentes con ambos equipos

No será la primera vez que el colegiado castellanoleonés se cruce con el Córdoba CF. Hasta la fecha lo ha arbitrado en tres ocasiones, con un balance equilibrado de una victoria, un empate y una derrota para el cuadro blanquiverde. Precisamente, ese único tropiezo guarda un recuerdo reciente: el Córdoba CF-Huesca del pasado curso en El Arcángel, resuelto con triunfo oscense por 1-2.

Con el Huesca, en cambio, el historial es algo más amplio. El conjunto altoaragonés es el tercer equipo al que más veces ha dirigido Cid Camacho, con nueve partidos en su haber y un registro de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

En la sala VOR estará el gijonés Pablo González Fuertes (45 años), encargado de la supervisión arbitral desde el VAR.