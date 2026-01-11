El Córdoba CF quiere asomarse arriba ante un Huesca en plena turbulencia

Con voz baja, la boca pequeña y casi entre dientes, pero por los pasillos de El Arcángel ya hay quienes vuelven a murmurar ese mensaje de que ‘los de arriba no están tan lejos’. La inquietud de hace tan solo algunas semanas, ya tirando de retrospectiva hacia el año pasado, parece haber encontrado el camino para -una vez más- reconvertirse en ilusión. Dos triunfos consecutivos arrastra el Córdoba CF de Iván Ania, que en el tránsito entre año y año ha encontrado el espacio perfecto para cavar su nueva trinchera. Bien lo sabe el preparador asturiano, que en vísperas del cruce frente al Huesca en El Alcoraz de este lunes, último de la primera vuelta, se atrevió a deslizar que el presente curso, dadas las circunstancias, se ha convertido en un campo idóneo para que «cualquier equipo» que se atreva a planteárselo pueda «tener sus opciones» de lograr objetivos de alto rango en Segunda División.

Y lógicamente, a ese mismo pensamiento en clave ambiciosa se adhiere el preparador, que si hace un puñado de jornadas, en claro tono enrabietado, afirmaba que «si nos dejan, estaremos arriba», ahora, resultados en mano, vuelve a tener la posibilidad de asomarse a la zona de privilegio con argumentos peso.

Contrastes clasificatorios

Esos dos últimos seis de seis puntos posibles, más el avance de la jornada, así lo han determinado. Porque los de blanquiverde viajarán a territorio altoaragonés con la oportunidad de recortar distancias sensibles respecto a los implicados en la lucha cabecera. De hecho, ninguno de los cuatro primeros al inicio del fin de semana logró sumar de tres en esta vigésimoprimera prueba del calendario de Liga. Con 29 puntos arrancará en ella el bloque califal, que de lograr los tres en juego ante el Huesca podría limar esa diferencia en un punto -quedando solo a dos-, así como colocarse a no menos de otros seis del ascenso directo, que hace no tanto se veía a un mundo...

El caso es que para convertir todos esos propósitos en algo palpable hará falta superar a un cuadro oscense que también se presenta con un arsenal de frentes abiertos. En lo deportivo, su último cruce se resolvió en un amplio revés ante el Castellón en Castalia (4-1), cuya traducción en términos clasificatorios -junto al resto de lo que va de campaña- es clara: verse a un solo punto del descenso y, tras resultados externos en estas fechas, abordar el pleito con el Córdoba CF instalado en la zona roja. 23 son los puntos que ha logrado sumar hasta la fecha, nueve menos que los que firmaba a estas alturas de campeonato -entonces todavía bajo la batuta de Antonio Hidalgo, ahora en el Deportivo de la Coruña- hace tan solo una temporada.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF previo al encuentro ante el Huesca. / Víctor Castro

Y es que de la ilusión a la realidad a paso forzado están yendo las cosas este curso por El Alcoraz, donde el mercado invernal también está teniendo su incidencia... El caso más claro, en ese sentido, es el de su capitán, Jorge Pulido, que días atrás ya afirmó «haber cerrado su ciclo en el club» a la espera de una salida, ya sea mediante traspaso a lo largo de este mes de enero o libre en julio, con dirección al Almería. «En julio se separarán nuestros caminos. Va a dejarse todo en el campo», afirmaba el propio Bolo en la antesala del encuentro, cerrando la puerta por ahora al zaguero y reafirmando su disposición para participar.

El que no estará es su socio habitual en el eje, Iñigo Piña, sancionado por acumulación de amonestaciones. Sí que se espera a Efe Aghama, primer refuerzo invernal oscense, cedido por el Cádiz, y que apunta a debutar tras varias sesiones de trabajo con su nuevo equipo, en el que permanecerá hasta el final del presente ejercicio.

El mediocampo coge fuerza

Por todo ello, se antoja imprescindible que Iván Ania atine con la receta para enganchar una tercera victoria al hilo a la racha. En cuanto a bajas, el ex del Algeciras no arriesgará con Adilson Mendes ni Vilarrasa -que podrían haber sido de la convocatoria en el caso de necesidad- y prácticamente descartada está la presencia de Isma Ruiz y Rubén Alves, sobre todo en el caso del brasileño.

Al contrario, para la causa recupera el técnico a Sergi Guardiola, que cumplió ciclo ante el Burgos, además de un Carlos Isaac que se lesionó en el calentamiento previo al cruce frente al Mirandés y se mantenía entre algodones.

Así las cosas, la apuesta en busca de ‘no helarse’ en Aragón apunta a ser más que parecida a la de los últimos pleitos. En portería no se moverá Iker Álvarez. En la zaga tampoco se espera movimiento, con Albarrán y Alcedo en los costados y la dupla Sintes-Álex Martín actuando por dentro. Más adelante, en mediocampo, sin Isma seguirá el trivote formado por Alberto del Moral -algo errático ante los burgaleses-, Pedro Ortiz -en auge- y Dani Requena, manteniendo el dibujo de tres referencias en la sala de máquinas.

Por la izquierda volverá a verse a Jacobo González. Carracedo seguirá instalado en la derecha, mientras que en punta el dueño está claro: el pichichi de la plantilla con ocho dianas, Adrián Fuentes.

Juan María Alcedo, en un entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Víctor Castro