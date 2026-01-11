El Arcángel afronta el último paso para culminar su cierre exterior

El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel empieza, por fin, a saldar una de sus grandes deudas históricas. Tras más de tres décadas proyectando una imagen inacabada, el estadio del Córdoba CF encara la recta final hacia un cerramiento completo de sus fachadas exteriores, una actuación largamente demandada tanto por la afición como por la propia ciudad. Y es que en estos primeros compases de 2026, el Ayuntamiento de Córdoba, en coordinación con el club blanquiverde, ha activado el proceso administrativo para una intervención que aspira a cambiar de forma definitiva el rostro del principal recinto deportivo de la provincia.

La apertura del plazo de licitación, ya en marcha y vigente hasta el 27 de enero, marca el inicio de un calendario diseñado con un objetivo claro: que el estadio presente una imagen renovada y homogénea antes del ecuador de la temporada 2026-2027. Para ello, desde el Consistorio se ha optado por acortar los plazos habituales -que suelen dilatarse más en el tiempo-, con base al valor simbólico y urbano del feudo cordobesista como escaparate permanente de la ciudad, además de ser visible a diario desde la autovía y servir como punto de referencia.

Un cierre largamente aplazado

El proyecto técnico plantea una actuación muy focalizada: completar los cerramientos exteriores pendientes, homogeneizar la estética del conjunto -a día de hoy, a medio hacer- y mejorar la integración urbana del estadio en su entorno más inmediato. En la práctica, esto se traduce en intervenir sobre las dos zonas que permanecen inacabadas desde hace años: las de Preferencia y Fondo Sur.

En el caso de Preferencia, la intervención se divide en dos tramos claramente diferenciados. Entre la primera y la quinta planta, se instalarán celosías de lamas verticales de aluminio orientables, replicando exactamente el sistema ya existente en el sector finalizado de esta grada y en el Fondo Norte. A partir de la sexta y hasta la octava planta, el cerramiento se resolverá mediante chapas de acero inoxidable perforadas.

El Fondo Sur, última grada en construirse, recibirá igualmente una actuación integral. Allí se ejecutará el cerramiento completo de la fachada exterior mediante paneles de chapa de acero inoxidable perforada, apoyados sobre una estructura auxiliar metálica galvanizada. De este modo, desaparecerán definitivamente las vistas de la estructura de hormigón armado y los cerramientos provisionales que, durante años, han funcionado como parches provisionales en la edificación.

Recreación virtual de la Preferencia de El Arcángel. / Córdoba

Calendario y ejecución

El contrato ha salido a licitación con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses desde el inicio efectivo de las obras. Una vez cerrado el periodo de presentación de ofertas, el Ayuntamiento deberá afrontar el proceso de adjudicación y formalización del contrato, un trámite que podría extenderse hasta otros dos meses. Por tanto, si se cumplen los plazos previstos, el arranque de los trabajos se situaría entre marzo y abril, lo que permitiría concluir la intervención a finales de este año. Es decir, según estas estimaciones temporales, la idea es que el cordobesismo pueda acudir al feudo blanquiverde, con sendas fachadas terminadas, a lo largo del próximo campeonato 2026-2027.

La planificación contempla que la mayor parte del presupuesto -en torno al 99%- se destine a trabajos de cerrajería y carpintería metálica, núcleo central de la actuación. Las labores previas y las demoliciones tendrán un peso residual, mientras que partidas como la gestión de residuos, el control de calidad y las medidas de seguridad y salud se desarrollarán de forma simultánea durante toda la obra.

Sin cambios adicionales

Desde el punto de vista urbanístico y funcional, el proyecto no altera la superficie actual del estadio. El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel mantendrá sus 85.687,34 metros cuadrados totales, sumando zonas construidas y espacios al aire libre. De ellos, 66.316,82 metros cuadrados corresponden a superficie edificada -gradas y dependencias-, mientras que 19.370,52 metros cuadrados permanecen descubiertos, incluyendo los 9.475,19 metros cuadrados del terreno de juego.

Por gradas, Preferencia seguirá concentrando la mayor extensión, con 46.684,94 metros cuadrados, seguida de Tribuna (12.860,49), Fondo Norte (9.757,84) y Fondo Sur (6.908,88). Una distribución que no se modifica, pero que sí ganará sustancialmente en coherencia visual y arquitectónica.