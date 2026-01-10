Vilarrasa y Adilson Mendes, a punto y pendientes de la decisión de Iván Ania para el duelo en Huesca

Un último esfuerzo y una larga travesía por delante. El Córdoba CF encara el cierre de la primera vuelta con apenas un partido y cerca de 800 kilómetros separándole de poner el punto final a este tramo inicial del campeonato. Será este lunes, en El Alcoraz ante el Huesca (20.30 horas), cuando el bloque de Iván Ania baje definitivamente el telón a una primera manga que puede quedar marcada en clave blanquiverde. Y lo hará, además, con movimientos relevantes en el parte médico.

Las noticias más alentadoras llegan desde la enfermería, que irá vaciándose conforme avance enero. Ignasi Vilarrasa y Adilson Mendes ya trabajan desde hace días (semanas, en el caso del portugués) al mismo ritmo que el resto del grupo y han completado varias sesiones integrados con normalidad. Ambos han finalizado sus respectivos procesos de recuperación y, siempre pendientes del último entrenamiento previo al viaje, no se descarta que puedan viajar si el cuerpo técnico lo considera necesario.

No obstante, en el club impera la prudencia. El lateral catalán y el extremo portugués arrastran ausencias prolongadas -tres y diez meses, respectivamente-, por lo que el escenario más probable pasa por no forzar su regreso en un desplazamiento largo y exigente, máxime existiendo alternativas en la plantilla. La hoja de ruta apunta a que ambos puedan reaparecer ya en El Arcángel, el próximo 18 de enero ante el Málaga, con mayores garantías físicas. En cualquier caso, si el guion obligase a recurrir a ellos, estarían en disposición de competir.

Adilson Mendes controla el esférico durante un entrenamiento de esta semana. / ccf

Isma Ruiz y Alves, en el otro extremo

Menos optimismo rodea a Isma Ruiz y Rubén Alves, dos nombres que siguen marcados en rojo de cara a la cita en tierras oscenses. La situación más delicada es la del central hispano-brasileño, que aún no ha logrado reintegrarse plenamente al trabajo colectivo y difícilmente llegará a tiempo para el duelo ante el Huesca.

Algo más favorable es el contexto del centrocampista granadino, que alterna tareas al margen con ejercicios junto al grupo. Aun así, la previsión pasa por no asumir riesgos innecesarios, con la vista puesta en su retorno en próximas jornadas, con el duelo ante el Málaga como objetivo a cumplir para estar en la convocatoria.

Quien también continúa su proceso al margen es Frank Fomeyem. El central fue sometido este viernes a una artroscopia para controlar un edema óseo en el tobillo izquierdo, según informó el propio club. La intervención no altera los plazos previstos de recuperación y, si no surgen contratiempos, el objetivo es que pueda volver progresivamente al trabajo con el grupo a finales de mes. Por contra, tanto Diego Bri como Kevin Medina siguieron trabajando con normalidad.

Isma Ruiz, a la derecha, junto a Alcedo en un entrenamiento de este curso. / A.J. González

Dani García, operado y renovado

En un plano paralelo aparece la figura de Dani García, zaguero del Córdoba CF B, lesionado en el último compromiso del filial ante el San Roque de Lepe en Tercera Federación. El defensor fue operado con éxito este sábado de una fractura de húmero en el brazo izquierdo y ya ha iniciado un proceso de recuperación que se podría extenderse entre tres y seis meses, aunque de forma variable.

La entidad, no obstante, ha querido respaldar al futbolista y ha cerrado su renovación por una temporada más. Un gesto de confianza hacia un jugador que incluso se dejó ver recientemente con la primera plantilla, durante el entrenamiento a puerta abierta que inauguró el nuevo año.

Así, entre regresos medidos y ausencias aún pesadas, Iván Ania ajusta piezas para el último examen de la primera vuelta, con la enfermería como uno de los focos clave en la antesala de El Alcoraz.