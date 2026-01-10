Jon Pérez Bolo, entrenador del Huesca: "El Córdoba CF es un equipo valiente, nos va a poner las cosas muy complicadas"

El Huesca afronta la antesala del duelo de este lunes ante el Córdoba CF con múltiples frentes abiertos en su entorno, pero con la mirada todavía anclada en El Alcoraz, escenario del inminente cruce frente al equipo de Iván Ania (20.30 horas). Y es que pese a la agitación de los últimos días -relativa al mercado invernal-, el foco competitivo del conjunto azulgrana parece no haberse desviado, tal y como trasladó su entrenador, Jon Pérez Bolo, en la comparecencia previa al encuentro: «El Córdoba CF es un equipo valiente, que ataca y tiene muchos registros. Nos va a poner las cosas muy complicadas», advirtió el bilbaíno, subrayando la variedad de recursos del bloque blanquiverde.

En el plano deportivo, el técnico oscense confirmó que podrá contar con prácticamente toda su plantilla para la cita, con la única excepción de Iñigo Piña, sancionado por acumulación de amonestaciones tras ver la tarjeta amarilla en Castellón. Sí estará disponible Jorge Pulido, capitán del equipo y uno de los nombres propios de la actualidad oscense en este mes de enero, después de manifestar públicamente su intención de cerrar su etapa en Huesca y su deseo de recalar en el Almería, ya sea en estas fechas, si se alcanza un acuerdo, o como agente libre el próximo verano.

El preparador también incidió en la necesidad de reaccionar tras el duro revés sufrido en la última jornada, una derrota amplia en Castalia (4-1) que ha servido, a su juicio, para reforzar la conciencia del reto que afronta el club. En esa línea, apeló a «quitarse la espinita» de ese mal arranque de año y puso el acento en la «importancia» del desafío que tiene por delante el Huesca: «pelear porque siga en Segunda División, y vamos a estar a muerte».

Jon Pérez Bolo, durante un entrenamiento del Huesca. / SD HUESCA

El caso 'Jorge Pulido'

Siguió haciendo hincapié Pérez Bolo en la figura del central, de 34 años, sobre cuya presencia ante el Córdoba CF despejó cualquier duda. «Es nuestro capitán, lo va a dar todo para conseguir que el Huesca siga en fútbol profesional. En julio se separarán nuestros caminos. Va a dejarse todo en el campo», aseguró respecto al toledano, al que cerró la puerta a corto plazo.

Por último, finalizó valorando la llegada de Efe Aghama, primer refuerzo del Huesca en este mercado de invierno, cedido por el Cádiz, y que apunta a debutar precisamente frente a los blanquiverdes. «Ha llegado muy bien. Nos puede dar uno contra uno, velocidad… Es atrevido, es un jugador descarado, que encara, provoca faltas y para nosotros es muy importante», apostilló.