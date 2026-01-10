Horario y dónde ver por televisión el Huesca-Córdoba CF, último partido de la primera vuelta

El Córdoba CF enfila el cierre de la primera vuelta de Liga en Segunda División este lunes en El Alcoraz ante el Huesca (21.00 horas), en la que también será su primera cita a domicilio del nuevo año. El encuentro podrá ser seguido en directo por televisión a través del canal LaLigaTV Hypermotion, disponible a través de numerosos operadores.

Y es que como ya es norma durante la presente temporada, el partido del Córdoba CF volverá a estar respaldado por una cobertura televisiva amplia y diversificada. El pleito de esta jornada 21 del calendario también estará disponible tanto a través de Movistar Plus+ como de DAZN, principales titulares de los derechos del fútbol profesional en la categoría de plata. Junto a ellas, la competición en LaLiga Hypermotion se emite en otros varios operadores de ámbito nacional, entre los que figuran Finetwork, Orange, Vodafone, Telecable o Amazon Prime Video, además de todas las compañías integradas en el grupo MásMóvil -Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel-. A nivel local, PTV Telecom mantiene activa su propuesta mediante el servicio Zapi, accesible con una suscripción mensual de 2,95 euros, ofreciendo así una vía adicional para seguir los compromisos del conjunto blanquiverde.

Contrastes en la tabla

En lo deportivo, el equipo dirigido por Iván Ania aborda el duelo en tierras oscenses con la moral al alza, tras imponerse al Mirandés en la última prueba del pasado mes de diciembre e inaugurar enero con otro triunfo ante el Burgos en El Arcángel, en la pasada jornada. Con sendos botines, los pupilos del asturiano han logrado mantenerse en la undécima plaza, aunque con 29 puntos en el zurrón, sinónimo de volver a encontrarse a tan solo tres del play off y a siete del descenso.

El Huesca, por su parte, llega tras caer con claridad ante el Castellón (4-1) y necesitado de un buen resultado para poner tierra de por medio con la zona de peligro, a la que aventaja en un único punto actualmente.