Nuevo fichaje, bajas y mercado abierto: el Huesca se agita antes de recibir al Córdoba CF

En la recta final hacia el cierre de la primera vuelta, el Córdoba CF maneja varios frentes de forma simultánea. Con un ojo puesto en el mercado invernal, otro en su propio rendimiento competitivo y un tercero en el análisis del rival, el conjunto blanquiverde va descontando horas hasta la jornada 21, atento también a los movimientos que se producen en tierras oscenses. Y es que el Huesca, próximo adversario de los de Iván Ania, recibirá al bloque cordobesista el lunes en El Alcoraz (20.30 horas) con alguna novedad relevante ya incorporada a su día a día.

La más significativa pasa por la llegada de Efe Aghama, extremo de 21 años, que aterriza en el conjunto azulgrana cedido por el Cádiz hasta final de temporada y que fue presentado oficialmente este viernes. Todo apunta a que el atacante nigeriano podría entrar en escena ya ante los de Iván Ania, bien desde el once inicial o como alternativa desde el banquillo, en busca de aportar desborde y verticalidad en el último tercio del equipo de Jon Pérez Bolo.

De hecho, en su puesta de largo, el futbolista dejó claras sus intenciones y ambiciones colectivas: «Es una Liga muy difícil, pero hay muchas oportunidades. No solo tenemos que pensar en la permanencia, también se puede mirar hacia el play off», deslizó en su puesta de largo ante los medios locales. Un mensaje, además, que reforzó con una declaración de intenciones sobre su estilo de juego: «Siempre voy a pedir el balón. Estoy listo para tomar decisiones difíciles y mejorar el último pase», avisó, anticipando algunos de los focos de peligro que deberá vigilar la zaga califal.

En lo que va de temporada, Aghama inició el curso en el Ceuta antes de dar el salto al Cádiz, desde donde ahora recala en Huesca. En total, acumula 14 partidos disputados entre ambos clubes, 452 minutos sobre el césped y un gol en su cuenta particular.

El mercado, bajo la lupa

Al margen del fichaje, el acto sirvió también para que Martín González, director deportivo del Huesca, repasara la actualidad del club aragonés y, de paso, algunas de las claves que rodean al próximo rival del Córdoba CF. El foco continúa situado sobre Jorge Pulido, central y capitán, que ya reconoció fechas atrás su intención de poner rumbo al Almería, con vistas a incorporarse como máximo en julio, aunque sin descartar un movimiento antes del cierre del mercado.

«Quiero que se quede y estoy convencido de que, si se queda, va a ser el Pulido de siempre», señaló el responsable deportivo, dejando en el aire su disponibilidad para el duelo del lunes, condicionada a la evolución de una posible operación. A ello se suma la baja segura de Piña, otro de los centrales habituales, que no podrá participar por sanción.

Por último, González confirmó que el Huesca continúa activo en el mercado y que la previsión pasa por cerrar dos o tres incorporaciones más antes de que finalice enero, en un contexto que añade aún más matices al compromiso del próximo lunes.