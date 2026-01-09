Varios 'fichajes' del Córdoba CF llegarán de la enfermería en enero

El Córdoba CF cerrará la primera vuelta este lunes en El Alcoraz (20.30 horas) con la intención de llegar hasta los 32 puntos, una cifra importante de cara al objetivo final de lograr una plaza para el ‘play off’ de ascenso, y también porque estos últimos triunfos se han logrado con varias ausencias importantes.

La cuesta (a favor) de enero

Así, más allá del mercado invernal y de lo padecido hasta ahora, lo cierto es que la perspectiva en la entidad blanquiverde es la de vaciar la enfermería en las tres semanas que restan de enero para así afrontar el inicio de la segunda vuelta completamente limpia en lo que a bajas se refiere. No se logrará del todo, ya que Theo Zidane, tras su operación de hernia discal, estará fuera del verde hasta un periodo que abarca desde finales de febrero hasta mediados de marzo. En esa horquilla se podrá ver al francés entrenándose en la Ciudad Deportiva. Pero, salvo contratiempo, la idea en el Córdoba CF es que en estas primeras semanas del 2026, Iván Ania recupere a todos los lesionados.

Theo Zidane no estará de vuelta hasta marzo. / ccf

A Franck Fomeyem ya se le ha visto realizar carrera continua en la Ciudad Deportiva y, más allá de algún «ajuste» que se le deba realizar, lo más probable es que el camerunés pueda reintegrarse al grupo a finales de enero.

Rubén Alves, Isma Ruiz y Vilarrasa, a punto

Rubén Alves es uno de los que mejor lo tienen. El hispano-brasileño ya está completamente recuperado y tan sólo necesita una puesta a punto física. El encuentro de El Alcoraz del próximo lunes le pilla demasiado cerca en el tiempo, pero no sería nada extraño -más bien previsible- que entrara en la convocatoria para el encuentro que abre la segunda vuelta, ante el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Ignasi Vilarrasa celebra su gol ante el Racing de Santander, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Otro que afronta la recta final de su recuperación total es Ignasi Vilarrasa. El catalán tuvo que forzar en octubre, principalmente, debido a la baja de Carlos Albarrán y de Alcedo, después, por lo que Ania se quedaba sin laterales. Una vez reincorporado Carlos Albarrán al grupo, se le pudo tratar de su osteopatía de pubis, de la que ya se encuentra restablecido, por lo que afronta la puesta a punto final.

Adilson marca el ritmo

Otro que está en la recta final es Adilson Mendes. Las previsiones con el portugués, de las que informó en noviembre este periódico, se confirman y a lo largo de enero entrará en una convocatoria. ¿Cuál? Pues no depende de Ania, sino más bien del propio jugador, de su confianza y sensaciones que, hoy por hoy, son máximas. Por lo tanto, en cualquier momento entrará en una convocatoria, ya que físicamente lleva ya semanas a tope.

Rubén Alves, durante una sesión de trabajo del Córdoba CF de esta temporada en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Sin olvidar a Álex López, con la misma lesión que sufrió Adilson Mendes con un par de semanas de diferencia, el último nombre que se añadió a la relación de enfermería fue Isma Ruiz. El granadino tuvo un pequeño problema de fibras en el pie, nada grave, que le impidió estar en la última jornada ante el Burgos. En principio, parece estar restablecido de dicho problema, aunque en los próximos días se valorarán dos términos: uno, si entra o no en la convocatoria, y dos, en caso de hacerlo, si está disponible para competir los 90 minutos o no. En todo caso, si se opta por la prudencia y no viaja a Huesca, estará disponible con seguridad para la siguiente jornada, ante el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Por lo tanto, es obvio que en una de las dos próximas jornadas (Huesca y Málaga), Isma Ruiz, Rubén Alves e Ignasi Vilarrasa deberían entrar ya en una de esas convocatorias, mientras que el resto lo harán en las siguientes: contra Las Palmas o ante el Valladolid. El objetivo en el Córdoba CF es que enero se cierre con la enfermería vacía.