El Córdoba CF de Ania, a un paso de 'colarse' en el podio de sus mejores primeras vueltas del siglo

El Córdoba CF de Iván Ania afronta el cierre de la primera vuelta con una oportunidad de calado. Y es que tras enlazar dos triunfos consecutivos en Liga, correspondientes a las citas frente al Mirandés en Mendizorroza y la del pasado sábado ante el Burgos, el conjunto blanquiverde prepara el viaje del próximo lunes a El Alcoraz, donde le espera el Huesca (20.30 horas), con un objetivo muy concreto: salir con el botín para alcazar los 32 puntos y, de paso, colarse en el podio de las mejores primeras vueltas del club en Segunda en lo que va de siglo.

Porque después de la última victoria ante el combinado burgalés en El Arcángel, el recuento actual ascendió hasta los 29 puntos en 20 jornadas, un registro que únicamente ha sido superado en cinco ocasiones durante las últimas dos décadas y media. De hecho, de lograr un triunfo en tierras oscenses, tanto el preparador asturiano como su equipo lograrían elevar su puntuación hasta lo 32 puntos, cifra que solo ha sido rebasada en dos campañas muy señaladas en la historia reciente de la entidad: en la etapa de Paco Jémez (34) y en el primer año de José Luis Oltra (39) al frente del banquillo cordobés.

Y ambas campañas culminaron la disputa del play off de promoción a Primera División -pese a sendas eliminaciones-, sin ir más lejos.

En la actualidad

El dato cobra mayor relevancia si se contextualiza. Con esos 29 puntos ya asegurados, el actual Córdoba CF mejora prácticamente el 88,2 % de las primeras vueltas firmadas desde el año 2000 y queda a un paso de dejar atrás varias referencias históricas. Incluso con un empate en Huesca, el equipo califal ya lograría igualar las estadísticas de otras tantas campañas señaladas, como la 2000-2001, con Pepe Escalante y Sánchez Duque al frente; la 2012-2013, con Berges; o la 2013-2014, la campaña del ascenso a Primera, entonces bajo la batuta inicial de Pablo Villa.

Es más, hasta sin lograr un solo punto en la inminente jornada 21, los de El Arcángel habrían logrado firmar una mejor primera vuelta que el 70,5% de las disputadas en este período dentro del fútbol de plata.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran uno de sus goles ante el Burgos, el pasado fin de semana. / Víctor Castro

Las referencias de este siglo

Entrenando en materia, el inicio del siglo ya dejó una primera marca relevante en la temporada 2000-2001, con 30 puntos al término de esa primera manga del calendario. Aquel equipo comenzó el campeonato bajo la dirección de Pepe Escalante, para culminar el primer tramo, tras la salida del cordobés, con Sánchez Duque al frente. Y, lógicamente, podría quedar atrás si el plantel actual logra salir con el botín de Huesca.

Los siguientes pasos no fueron tan destacables. Un total de 26 puntos se firmaron un año después, en la 2001-2002. Seguidamente, en la 2002-2023 no se pasó de 18, situando uno de los cuatro expedientes más señalados en clave negativa. El peor sin duda fue dos cursos más tarde, tras una campaña 2003-2004 intermedia que sumó 24 puntos, con una primera vuelta de 2004-2005, el curso del descenso, con tan solo 12 de 63 puntos posibles en el zurrón.

Ya de regreso al fútbol profesional, tras dos años de tránsito por el de bronce, el club de El Arcángel zanjó el primer tramo de la 2007-2008 con 26 puntos. Cinco menos firmó un año más tarde, abordando enero en descenso, y de nuevo hasta los 29 puntos logró alzarse en la 2009-2010 bajo la dirección de Lucas Alcaraz. Es decir, los mismos números que se suman actualmente, aunque con una cita más entonces.

José Luis Oltra, en un partido durante su etapa en el Córdoba CF. / laliga

También alcanzaron los 30 puntos las temporadas 2012-2013 y 2013-2014, esta última la del histórico ascenso a Primera División, tras una segunda vuelta de libro con Albert «Chapi» Ferrer al mando. Eso sí, de cumplir en Huesca, ambos registros quedarían igualmente por debajo de los 32 que podría firmar el equipo de Ania...

Por encima aparecen los dos estandartes del listado: Paco Jémez y José Luis Oltra. En cuanto al cordobés, nacido en Gran Canaria, su primera vuelta de la 2011-2012 se selló con 34 puntos, mientras que los números del valenciano rompieron con todo: su Córdoba CF logró hacerse con 39 puntos, su techo del siglo, cerrando la primera mitad del campeonato en ascenso directo y compartiendo liderato con el Alavés.

Las más complejas

El contraste se explica más fácilmente con otro mero vistazo a las temporadas de mayor exigencia. Es el caso de las ya citadas 2002-2003 (18 puntos) o 2004-2005 (12 puntos). Poco mejor fue por la 2017-2018, la de la épica salvación abanderada por grandes nombres propios como José Antonio Reyes, Sergi Guardiola, Javi Galán o Álvaro Aguado, pero que no dejó más que 16 puntos en un primer tramo paupérrimo. Paradójicamente, más dramático fue el desenlace del curso posterior, el 2018-2018, entonces dejando una primera vuelta de 18 puntos pero apenas logrando firmar otros 16 hasta el cierre del calendario, con el consecuente descenso.

Y ya de forma reciente, en la pasada 2024-2025, la del regreso al fútbol profesional, el Córdoba CF cerró la primera vuelta con 27 puntos, dos menos que los actuales y cinco por debajo del escenario óptimo que se abre ahora ante el Huesca, donde además el conjunto cordobés buscará amarrar su tercer triunfo consecutivo en este cambio de fase de competición.