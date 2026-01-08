Iván Ania y Jon Pérez ‘Bolo’: el duro año en un Rayo Vallecano de alta tensión

El Córdoba CF y la SD Huesca cerrarán la primera vuelta en Segunda División, el próximo lunes, en El Alcoraz (20.30 horas), en un partido en el que volverán a verse las caras Iván Ania y Jon Pérez ‘Bolo’. El técnico asturiano ya se enfrentó al bilbaíno la pasada temporada, cuando el exdelantero entrenaba al Burgos y arrancó un empate (2-2) en la primera comparecencia del Córdoba CF en casa, en el fútbol profesional, después de cinco años de ausencia.

También estaba Paco Jémez

El abrazo de ambos en la banda de El Arcángel no era simplemente protocolario. Iván Ania y Bolo compartieron vestuario la mitad de la temporada 2003-04 en el Rayo Vallecano, en Segunda División A. El hoy entrenador del Córdoba CF llegó en el mercado invernal cedido por el Tenerife. Por cierto, en el mismo mercado llegó también al club de la franja otro ilustre cordobesista: Paco Jémez. En aquella caseta cumplía ya su sexta temporada Jon Pérez ‘Bolo’, que ya se había convertido en uno de los referentes del equipo vallecano, pese a que aquella campaña 2003-04 se había sufrido el descenso desde Primera División. Lo que nadie sabía al inicio de aquella temporada, meses antes de la llegada de Iván Ania, que aquel curso se iban a desatar todas las tormentas en el club de la calle Payaso Fofó.

Ania intenta tapar a Olivera durante el Córdoba-Rayo de enero del 2004. / J.M. VACAS

El Rayo Vallecano de hace 22 años cumplía todos los síntomas de aquel fútbol de antaño, con decisiones llamativas o, directamente, demenciales que se producían en el fútbol español. La propiedad pertenecía a la familia Ruiz Mateos, la presidenta era Teresa Rivera, esposa del jefe del clan, José María y después del descenso a Segunda dejó el timón del buque a un novato como Julen Lopetegui. La primera experiencia del luego seleccionador en el fútbol profesional duró 10 partidos. Los Ruiz Mateos despidieron al exportero y contrataron a Jorge D’Alessandro, que duró 13 jornadas y que fue el técnico con el que el Rayo Vallecano de Iván Ania y Bolo visitó El Arcángel. Y lo hizo logrando la victoria, que él adjudicó al “espectacular” juego de su equipo en el coliseo ribereño que sólo él vio. En realidad, aquel 2-3 se produjo porque sólo el Córdoba CF es capaz de ganar o perder –como fue aquel caso- de esa manera: ganar momentáneamente en el minuto 90 por 2-1 y encajar un 2-2 y un 2-3 en los minutos 92 y 94. Iván Ania, hoy entrenador blanquiverde, fue protagonista, por cierto, ya que además de contribuir a alguno de los goles en forma de asistencia tuvo que soportar, también, que el fondo sur se acordara de él. El asturiano, junto a su compañero, Ricardo Cavas, sonaron para firmar como cordobesista, pero no era aquel el momento para pertenecer al Córdoba CF, entendió el extremo.

El 'espectáculo' de D'Alessandro que no sirvió para nada

Aquella fue la última victoria de D’Alessandro con el Rayo Vallecano. Sería destituido varias jornadas después y relevado por Txetxu Rojo, que no consiguió evitar el desastre y consumó el segundo descenso –y último hasta ahora- del Rayo Vallecano a Segunda División B en su historia. La afición vallecana no se lo tomó nada bien y al final de temporada hubo escenas violentas contra algunos jugadores franjirrojos que, por suerte, no llegó a mayores.

Bolo, a la izquierda con el pulgar arriba, celebra el triunfo franjirrojo en El Arcángel, en enero del 2004. / J.M. VACAS

Iván Ania y Jon Pérez ‘Bolo’ no terminaron ahí su convivencia en una caseta. En la 2004-05 recalaron ambos en el Nástic de Tarragona, justo con otro viejo conocido del Córdoba CF, Luis Carrión. Desde entonces, ambos han llegado a recordar en algún momento algunos pasajes de su época de jugador, con un Iván Ania que señalaba a Jon Pérez ‘Bolo’ como “un currante” del fútbol y un referente. Los piropos también los hubo de vuelta. Pero este lunes, el asturiano y el vizcaíno deberán dejar atrás el pasado durante dos horas cuando se vuelvan a ver las caras en El Alcoraz.