El Huesca, con serios problemas en el eje de la defensa ante el Córdoba CF

El Córdoba CF cerrará este lunes en El Alcoraz (20.30 horas), ante el Huesca, la primera vuelta de la temporada 2025-26, y lo hará después de que las buenas sensaciones hayan regresado al vestuario del equipo de Iván Ania tras despedir el 2025 con el triunfo in extremis en Mendizorroza, ante el Mirandés (1-2) y recibir el 2026 de igual manera, con victoria en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ante el Burgos (2-0).

Rueda de prensa de Jorge Pulido

Sin embargo, su rival, no se encuentra, ni mucho menos, en la misma situación. Tras caer goleado en Castalia (4-1) en la última jornada de Liga, el equipo del Alto Aragón recibirá al Córdoba CF sumando una sola victoria en El Alcoraz en los tres últimos meses, la obtenida en noviembre ante el Sporting de Gijón (2-0), y con importantes problemas clasificatorios, ya que el equipo de Jon Pérez ‘Bolo’ solo suma un punto más que la zona fatídica de descenso a Primera Federación.

Jorge Pulido, capitán del Huesca, dejó en el aire su participación para el lunes ante el Córdoba. / SD HUESCA

Además, el técnico bilbaíno no lo tendrá fácil en el aspecto defensivo, ya que por diferentes motivos, tendrá que pensar en el eje de su defensa, en la que tiene distintos problemas. Por un lado, el asunto de su capitán, Jorge Pulido, que a sus 35 años y después de nueve campañas como azulgrana, dejará de ser jugador del Huesca el próximo 30 de junio, mientras que por otro lado, Piña no podrá jugar ante el Córdoba CF al estar sancionado.

El capitán del Huesca, Jorge Pulido, ofreció este jueves una comparecencia ante la prensa para aclarar la situación generada en las últimas horas en torno a su futuro. El central confirmó que ha firmado con el Almería a partir del 1 de julio y que ya ha superado el reconocimiento médico, al tiempo que expresó su sensación de falta de reconocimiento por parte del club en el tramo final de su etapa, lo que le ha llevado a considerar cerrada su vinculación con la entidad oscense. "No es una situación fácil para nadie. Siempre me gusta dar la cara e ir de frente con la gente. El otro día se filtran unas cosas en prensa y me hubiese gustado a mí decirlo. Se lo transmití al club. Creo que lo merecía, sobre todo la afición. No ha sido así y ha sido una situación difícil. Son ocho años y medio en los que se ha cambiado mucho", explicó al inicio de su intervención. Pulido relató que hace unos días decidió compartir la decisión con su entorno más cercano y asumir públicamente el final de su ciclo en el club. "dar un paso al frente con mi mujer y decir que es mi fin de ciclo en la SD Huesca. Mi corazón me decía una cosa y la cabeza otra. Es el fútbol y el circo montado alrededor. Siento que mi ciclo ha terminado en el Huesca. He dado mi vida por este escudo".

"La cabeza no está en un sitio"

Sobre su continuidad en la plantilla hasta el final de la temporada, dejó la decisión en manos del club. "intentaré rendir, pero sinceramente cuando la cabeza no está en un sitio... Pues no lo sé. No sé qué es mejor para el club. Ellos lo tienen que valorar. Hay una apuesta económica que no sé valorar si es mucho o poco. El club sabrá. Si se ponen de acuerdo me iré en enero y si no me quedaré. No sé si veréis al Pulido que habéis visto hasta ahora porque la cabeza hace mucho".

Íñigo Piña, central del Huesca, no estará ante el Córdoba por sanción. / SD HUESCA

Pulido aseguró que ha intentado aislar al vestuario de toda esta situación. "no afecte en nada a la plantilla. No tengo redes sociales, pero me han transmitido lo que se ha generado entorno a la situación. Va todo más allá de Pulido o de mi marcha. Lo más importante es el Huesca".

Finalmente, insistió en que el contacto para una posible renovación llegó demasiado tarde. "la realidad es que hasta finales de diciembre nadie se puso en contacto conmigo para la renovación. Hubo equipos de por medio y sí que han dado todo y más incluso de lo que merecía. Pero cuando el daño está hecho, es jodido".

Pulido cerró su comparecencia reivindicando la identidad del club por encima de nombres propios. "está por encima de todos", recordando que "se han ido jugadores como Camacho, Sastre, Mikel Rico, Petón, Agustín... Hemos creado algo increíble. Valorar lo que tenemos, a los trabajadores que tenemos. Son gente increíble y eso es el Huesca de verdad. La gente que se levanta por la mañana y lucha porque esto vaya bien. Por todos los que van a El Alcoraz y apoyan el Huesca desde el primer día. Dar las gracias a los que nos han salvado, que ha puesto ese dinero y que gracias a eso estamos hoy aquí. Pasarán muchos jugadores y propietarios, pero el escudo y el legado quedará para siempre".

Baja por sanción

Por otra parte, Jon Pérez 'Bolo' deberá encontrar un recambio para el ex del Eldense, Íñigo Piña. Aunque se tuviera en cuenta que Jorge Pulido pudiera jugar frente al Córdoba CF, pese a su singular situación, Sergio Arribas -central cedido por el Real Betis- y Álvaro Carrillo apuntarían a ser su relevo. Sergio Arribas fue titular en la última jornada de Liga, en Castalia, aunque en el costado zurdo de la defensa.

El otro candidato, Álvaro Carrillo, ha jugado 13 partidos por los 10 de Arribas. Arribas cuenta con más titularidades que Carrillo, pero este ha anotado un gol en esta temporada. La decisión la debe tomar Jon Pérez ‘Bolo’, que tiene un problema importante en el eje de la defensa del Huesca para recibir en El Alcoraz al Córdoba CF.