El Huesca, próximo rival del Córdoba CF, se mueve en enero y refuerza su ataque con Efe Aghama

El próximo rival liguero del Córdoba CF anunció este miércoles su primer fichaje de enero. La SD Huesca ha dado el pistoletazo de salida a su actividad en el mercado invernal con la incorporación de Efe Aghama. El club del Alto Aragón ha anunciado la llegada del extremo nigeriano, que jugará cedido hasta el final de la temporada y ya se ejercitó con sus nuevos compañeros, por lo que se da por hecho que entrará en la convocatoria para el encuentro de este lunes, frente al Córdoba CF. Se trata del primer movimiento de los oscenses en este mes de enero.

Aghama, de 21 años, aterriza procedente del Cádiz CF con la misión de reforzar un ataque que necesitaba mayor profundidad y capacidad de desborde. Su incorporación se ha concretado en pocos días, después de que las conversaciones se intensificaran recientemente en un momento delicado a nivel deportivo, marcado por el último resultado adverso del equipo.

Un refuerzo a medida del técnico

La llegada del futbolista responde a una petición clara de Jon Pérez Bolo. El entrenador buscaba un jugador explosivo, con habilidad en el uno contra uno y capaz de abrir el campo desde el sector izquierdo. Una pieza complementaria a lo que ofrece Ángel en la banda contraria y una de las prioridades del club para este mercado.

Efe Aghama ejecuta un centro durante un encuentro de esta temporada, con el Cádiz. / LALIGA

En el Cádiz, Aghama había visto reducida su participación en las últimas semanas, aunque la entidad amarilla confió en él el pasado verano tras su destacado paso por la AD Ceuta, donde dejó muestras de su potencia y atrevimiento. En lo que va de curso ha participado en 16 encuentros oficiales entre Liga y Copa, acumulando 528 minutos y un gol.

Un mercado que promete más movimientos

La llegada del extremo africano es solo el primer paso de un mes de enero que se prevé intenso en El Alcoraz. La dirección deportiva continúa trabajando para reforzar otras demarcaciones clave, especialmente el lateral derecho y la posición de pivote.

Mientras tanto, Aghama ya se ha integrado en la rutina diaria del equipo y comienza su etapa como azulgrana con el objetivo de ganarse protagonismo. El Huesca ya ha movido ficha y el mercado de invierno queda oficialmente inaugurado.