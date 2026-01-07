Diego Percan reconoce que su estreno en Segunda con el Córdoba CF “es algo que no voy a olvidar jamás”

El primer fichaje del Córdoba CF en el mercado invernal, Diego Percan, pasó por la sala de prensa del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para llevar a cabo su presentación oficial. El atacante de 24 años, que ya debutó con los blanquiverdes en la victoria de su nuevo equipo por 2-0 ante el Burgos CF, reconoció que “nunca olvidaré mi estreno en Segunda con el Córdoba CF”. El punta leonés, formado en la Cultural Leonesa y el Barça, ha llegado a la entidad cordobesista procedente del Arka Gdynia polaco. Con los cordobeses ha firmado hasta el 30 de junio del 2027.

El CEO del club cordobesista, Antonio Fernández Monterrubio, destacó de su nuevo jugador “la ilusión con la que te vemos por los pasillos, por el vestuario, por todo. Creo que eso se contagia y es muy importante para nosotros verte feliz”. El director deportivo de los blanquiverdes, Juanito, señaló por su parte que “nos pusimos de acuerdo bastante rápido. Se trata de un jugador que puede jugar en la banda, pues ya lo hizo en esa posición en la Cultural Leonesa, y de falso nueve", apuntó el gaditano.

El estreno de Percan en el fútbol profesional

El estreno en el fútbol profesional español de Percan ha llegado con el Córdoba CF, pues hasta ahora no había pasado de la Primera Federación, categoría en la que marcó ocho goles en la temporada 22-23 en las filas de la Cultural Leonesa. En la campaña 23-24 firmó por el Barça para jugar en su filial. Una grave lesión de rodilla, que le apartó casi un año de los terrenos de juego, le obligó a cambiar de aires e irse a Polonia. Ahora ha vuelto a España para defender los colores del Córdoba CF.

Percan destacó que llega a Córdoba “con alegría, con ilusión, y sobre todo con ganas de volver a recuperar ese nivel que tenía antes de aquella lesión, que ya he dejado atrás, por suerte. Lo más importante es que me respeten las lesiones".

El jugador leonés apuntó que se decidió a venir a Córdoba “por el interés real que demostró el Córdoba, que creo que es algo muy importante a la hora de tomar una decisión. Ha sido lo que más ha pesado. Evidentemente, también suma que vuelvo a España, ya que allí en Polonia me había costado entrar y lo había pasado un poco mal”.

Percan, en su presentación como jugador del Córdoba CF. / pa

Percan: "Soy un jugador que puede romper bien a los espacios"

Percan, que destacó que jugará sin problemas donde le diga el técnico, sí reconoció que cuando juega en banda “me encontré muy a gusto, porque creo que soy un jugador potente que puede romper bien a los espacios, pero si bien es cierto que en punta también me encuentro a gusto, jugando de espaldas, llegando al área, creo que ambas posiciones me vienen bien”.

Sobre su estreno en Segunda con el Córdoba CF relató que “acabé muy contento, pues para mí era el debut en Segunda División también. Creo que es algo que no voy a olvidar jamás. Me encontré a gusto dentro de lo poco que jugué. Es cierto que creo que con más ritmo puedo hacerlo bien, sobre todo con el estilo de juego que tenemos. El míster me dijo que intentara apretar arriba y poco más”.

Percan: "Cuando llegue mayo, igual podemos hablar de otras cosas"

El nuevo jugador blanquiverde reconoció que el salto de Primera Federación a Segunda se nota, porque “los jugadores van un pasito más por encima, tienen ese puntito más de calidad y eso al final se nota”.

Sobre las opciones que pueda tener el Córdoba CF de luchar por el ascenso declaró con prudencia que “debemos de situarnos con los pies en la tierra. Llevamos dos victorias consecutivas y creo que ahora debemos pensar en Huesca. Cuando llegue mayo, igual podemos hablar de otras cosas”.