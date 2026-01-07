El Córdoba CF afronta su segundo intento de estabilidad defensiva

El Córdoba CF cerrará este lunes, en un escenario de grato recuerdo para el cordobesismo, El Alcoraz, la primera vuelta de la temporada 2025-26 (20.30 horas) ante un Huesca que está muy lejos del equipo que fue con Antonio Hidalgo, la pasada campaña.

Un solo gol de Guardiola, pero clave

Más allá de las debilidades que muestra el equipo altoaragonés en esta temporada, el Córdoba CF de Iván Ania llegará al último encuentro del primer ciclo liguero envuelto en un nuevo buen momento, ya que el conjunto blanquiverde se encuentra más cerca de las posiciones de play off (tres puntos) que de la zona roja de descenso (siete puntos). Al final de Liga se valorará, también, cómo aquel primer gol liguero de Sergi Guardiola, en Mendizorroza y en el último minuto del tiempo reglamentario, pudo cambiar el destino de este Córdoba CF, probablemente, más de lo que muchos imaginan.

Sergi Guardiola celebra su primer gol con el Córdoba CF este curso, ante el Mirandés en Mendizorroza. / CCF

Este Córdoba CF siempre ha pregonado (e intentado poner en práctica) el juego ofensivo. Al menos, así lo ha verbalizado su técnico en sala de prensa y también desde el banquillo. Pero si hay una seña de identidad que está buscando el conjunto blanquiverde en la 2025-26 (aprendida de lo ocurrido en la 2024-25) es la del equilibrio. Y ese equilibrio empieza por el balance defensivo. Las estadístifcas del último mes se han puesto rápidamente sobre la mesa para recordar que este Córdoba CF ha encajado un solo gol en los últimos cuatro encuentros, mostrando así la mejor defensa de Segunda División desde primeros de diciembre.

Un gol en los últimos cuatro encuentros

Aquel gol del Mirandés en Mendizorroza, que de nada sirvió al conjunto jabato (1-2) es la única concesión defensiva blanquiverde desde el pasado 7 de diciembre, cuando arrancó un punto de Butarque (0-0). Una semana después repitió marcador, pero en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante el Eibar (0-0). Luego llegó aquella victoria (1-2) en Mendizorroza con el gol postrero de Sergi Guardiola que cerraba una gris y preocupante racha de seis jornadas consecutivas sin sumar un triunfo. Y, finalmente, se estrenaba en el 2026 con una nueva victoria (2-0) ante el Burgos, que también se quedó sin batir a Íker Álvarez. Con ese gol encajado en cuatro encuentros, el Córdoba CF supera en ese periodo a Las Palmas 82), Eibar (3), Sporting (3) y Leganés (3), en el polo opuesto del Huesca, precisamente, que muestra la peor defensa en las últimas cuatro jornadas, con nueve goles encajados, los mismos que el Deportivo, aunque hay que reseñar que el equipo de Jon Pérez ‘Bolo’ encajó cuatro de esos nueve tantos en la última jornada liguera.

Iker Álvarez, en la acción del penalti que detuvo ante la Real Sociedad B. / Lof

Pero no es nuevo este buen momento defensivo del Córdoba CF. De hecho, este es el segundo intento de estabilizar defensivamente al conjunto blanquiverde por parte de Iván Ania.

De dos goles por partido a tres tantos en cuatro choques

En las primeras seis jornadas ligueras, el Córdoba CF encajó nada menos que 11 goles, casi dos por partido de media, arrancando la Liga como el séptimo peor equipo en defensa, sólo por detrás del Granada, Albacete y Almería, con 13 goles, y la Cultural, el Ceuta y el Racing, con 12. El Córdoba CF recibió dos goles del Sporting, tres de Las Palmas, dejó a cero al Valladolid, recibió uno del Castellón, otros tres del Andorra y dos del Racing.

Xavi Sintes, durante el encuentro ante el Eibar en El Arcángel. / Manuel Murillo

Aquella «alegría» defensiva dio paso a su primer intento de mostrar seriedad en la zaga. Si en las seis primeras jornadas encajaba 11 goles, en las siguientes seis, es decir, desde la séptima a la decimosegunda jornada, el Córdoba CF de Iván Ania encajaba sólo 3 goles, mostrando la segunda mejor defensa de la categoría en ese periodo, sólo superado por el Ceuta, que encajó dos, e igualado a Las Palmas, que también recibía tres goles. El Córdoba CF de Ania recibió un gol del Sanse, dejó a cero al Zaragoza y a la Cultural, recibió uno del Almería, otro del Albacete y volvió a firmar otro cero, ante el Ceuta. Pero ese primer intento de apuntalar cierta seriedad defensiva saltó por los aires en su visita al Málaga. En La Rosaleda se inició un mes en el que el Córdoba CF de Iván Ania encajó nada menos que ocho goles en cuatro partidos: los dos referidos en Málaga, los tres encajados en casa ante el Deportivo, el tanto en Granada y los dos del Cádiz en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Si en la primera serie de Liga el Córdoba CF encajaba 1,83 goles por partido en los primeros seis partidos de competición, de la jornada 13 a la 16, el conjunto de Ania promediaba dos tantos encajados por encuentro.

El reto de la estabilidad mantenida

De nuevo el técnico asturiano debió sacar el látigo, ya que en el siguiente mes, es decir, el último, logró firmar tres ceros defensivos en cuatro partidos. Dejó sin anotar al Leganés, al Eibar y al Burgos y encajó uno solo del Mirandés. Ahora, el reto para el Córdoba CF de Iván Ania será prolongar esa aparente seriedad defensiva algo más del mes que ya firmara allá por octubre y que le sirvió para escalar posiciones en la tabla y olvidar un nuevo inicio de Liga más que dudoso. El objetivo de este Córdoba CF pasa, sin duda, no sólo por lograr, sino también por mantener en el tiempo ese equilibrio defensivo.