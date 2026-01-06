De solución de urgencia a opción real: el binomio Sintes-Álex Martín coge vuelo en el Córdoba CF

Datos en mano, se puede decir alto: la pareja formada por Xavi Sintes y Álex Martín empieza a ganar poso en el Córdoba CF. Y es que el tándem insular, con el balear y el grancanario compartiendo eje de la zaga, firmó hace tan solo unas fechas, ante el Burgos en El Arcángel, su actuación más convincente desde que Iván Ania optase por alinearlos juntos -forzado por las lesiones- allá por el pasado mes de noviembre. Frente a los blanquinegros firmaron su quinta comparecencia de inicio, con un dato nada desdeñable de por medio: también fue la primera vez que lograron sellar una portería a cero de forma conjunta. Bien podría eso reforzar su candidatura a corto plazo, con las lesiones de Fomeyem y Rubén Alves, teóricos zagueros titulares, entrando en fase final.

No obstante, hasta la decimoquinta jornada de Liga, en aquel empate frente al Granada en Los Cármenes, hubo que esperar para la primera aparición del binomio isleño, más allá del traumático precedente copero ante el Cieza, donde ambos saltaron de inicio. Fueron precisamente los dos defensores los protagonistas de la quinta combinación empleada por Iván Ania en la retaguardia esta temporada, que ya se ha convertido en la segunda más utilizada.

Sintes, el comodín común

Porque pese a los matices propios de un pleito frente a los burgaleses que también dejó algún susto tras el descanso, el rendimiento del dúo fue notable. En lo individual, Xavi Sintes volvió a exhibir ese perfil competitivo que tanto valora el técnico asturiano. El central de Mahón cerró el encuentro con tres intercepciones, cuatro despejes, cuatro disparos bloqueados, cinco recuperaciones y pleno de victorias en los duelos que disputó.

También respondió con solvencia en la construcción. Completó 51 de los 55 pases que intentó (93 % de acierto), seis de ellos en largo. Fue su undécimo partido del curso -décimo como titular- y, además, la cuarta vez que el Córdoba CF dejó la portería a cero con él en el once inicial, al margen de quién le acompañara en el eje.

Lo dicen los números: el «15» sigue siendo el comodín de la plantilla en su segundo año como blanquiverde. Tras un inicio a la sombra de la pareja más utilizada en el primer tramo del campeonato, ha sabido capitalizar las oportunidades surgidas por las ausencias de Rubén Alves y Fomeyem. No en vano, Ania ya lo señalaba en noviembre como ejemplo de competitividad y compromiso, destacando su capacidad para exprimir ese resquicio.

Xavi Sintes, durante el encuentro ante el Eibar en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Álex Martín, paso adelante

En el otro lado de la primera línea, el balance de Álex Martín fue igualmente positivo. Más firme, más rápido en la toma de decisiones y con mayor seguridad que en los primeros compases del curso, el central fichado durante el pasado verano tras su ascenso con el Elche a Primera División dejó una actuación de peso ante el Burgos. Sumó una entrada exitosa, dos intercepciones, dos despejes, un disparo bloqueado y seis recuperaciones, además de imponerse en todos los duelos, tanto por alto como a ras de césped.

El encuentro supuso, además, un pequeño punto de inflexión en su temporada: firmó su primera portería a cero en el que fue su undécimo partido de Liga, sexto partiendo de inicio. Un dato que, a su vez, refuerza la sensación de progresión sostenida en las últimas semanas, desde aquel gris estreno ante Las Palmas en la segunda jornada de la presente campaña, que lo sacó del once hasta su regreso 13 citas después.

Álex Martín y Dani Requena pugnan por el esférico en el Córdoba CF-Burgos. / Víctor Castro

El mapa del eje defensivo

Más allá del crecimiento del binomio Sintes-Álex Martín, Iván Ania ha manejado varias combinaciones en el centro de la defensa. La más recurrente sigue siendo la formada por Fomeyem y Rubén Alves, protagonista de una de las rachas de imbatibilidad más prolongadas del club en lo que va de siglo, con ocho jornadas consecutivas sin perder. En nueve partidos juntos, dejaron tres porterías a cero y encajaron nueve goles.

La pareja Sintes-Álex Martín se sitúa ya como la segunda más utilizada del ejercicio, con cinco partidos de inicio en Liga -más uno en Copa- y un saldo de cuatro tantos encajados. Por detrás aparece la dupla Fomeyem-Sintes, la que sostuvo el arranque del campeonato tras la lesión de Alves en la primera jornada ante el Sporting, con cuatro encuentros, una portería a cero y seis goles recibidos.

Rubén Alves y Xavi Sintes coincidieron de inicio en dos partidos, ambos en el tramo final del pasado año, saldados con sendos empates sin goles frente a Eibar y Leganés, en un contexto de buenas cifras defensivas pero pobres sensaciones ofensivas. Por último, Fomeyem y Álex Martín solo han compartido once inicial en una ocasión: precisamente esa derrota por 1-3 ante la UD Las Palmas en la segunda jornada, que inauguró el curso en El Arcángel.