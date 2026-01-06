Pedro Ortiz vuelve a escena y reactiva la medular del Córdoba CF

Entre las múltiples lecturas que dejó el último triunfo del Córdoba CF, también primero del año, una de las más relevantes se gestó en la medular de Iván Ania. Y es que la baja de Isma Ruiz obligó al técnico a tirar de ingenio y, aunque la solución no parecía inicialmente diseñada para cubrir la ausencia del granadino -para eso estuvo Del Moral-, el duelo ante el Burgos sí que pareció permitir la recuperación de un nombre propio para la causa: Pedro Ortiz. El balear firmó su actuación más completa del curso, dio continuidad a las sensaciones dejadas en el tramo final de Mendizorroza y lanzó un mensaje nítido: vuelve a estar disponible, y con peso.

Ania apostó por un mediocampo de tres, sin su futbolista más utilizado y prescindiendo de la figura del enganche para ganar músculo, equilibrio y presencia en la zona de creación. El ajuste dejó fuera a Dalisson, desplazó a Jacobo González al costado izquierdo y abrió la puerta a Ortiz y Alberto del Moral por dentro, si bien el segundo no logró sostener el mismo nivel de influencia que el «24».

De vuelta al once

Ante los burgaleses, Pedro Ortiz sumó su octava titularidad de la temporada, en un contexto muy distinto al que había marcado su inicio de curso. Tras cerrar la 2024-2025 como una de las piezas con mayor relevancia en el equipo blanquiverde, su protagonismo se había diluido hasta un papel casi testimonial. Los 512 minutos acumulados hasta la fecha así lo reflejan, al igual que su ausencia en el once entre la séptima y la decimosexta jornada.

El contraste es evidente si se mira al pasado campeonato. Tras aterrizar en enero procedente del Sevilla, el balear cayó de pie en El Arcángel y, junto a Rubén Alves, se erigió en una de las grandes irrupciones del mercado invernal. Disputó 18 encuentros, 11 como titular, y firmó cuatro goles, siendo una pieza clave en la segunda vuelta.

«Tiene una pierna izquierda de Champions», ha reiterado en más de una ocasión Iván Ania para describir a un futbolista llamado a ser diferencial. Frente al Burgos volvió a exhibir algunas de esas virtudes: mordiente, presencia ofensiva, despleigue, destellos de calidad y también fluidez en el juego, justo lo que el equipo venía adoleciendo en el tramo final del pasado año.

Pedro Ortiz, a la derecha, junto a Carlos Isaac en el choque ante el Cádiz de esta temporada. / MANUEL MURILLO

¿Volver a poblar la medular?

No es casualidad que durante el pasado curso, con tres centrocampistas por dentro, el Córdoba CF alcanzara algunos de sus picos de rendimiento desde el regreso al fútbol profesional. Aquella fórmula llevaba el sello de Pedro Ortiz, sustituido esta vez en el minuto 74 para dar entrada a Kevin Medina y afrontar el tramo final con Jacobo de nuevo ubicado en la mediapunta. También tuvo minutos Jan Salas, con menor incidencia, en una sala de máquinas remozada hasta el punto de que tan solo Alberto del Moral, de menos a más en la cita, logró completar el duelo de entre los tres mediocampistas que saltaron de inicio.

Es, precisamente, el mediocentro toledano quien continúa buscando su lugar en la ecuación. Ante el Burgos regresó al once por primera vez desde aquella segunda jornada de Liga en la que fue de la partida frente a Las Palmas, también en El Arcángel. Le costó asentarse en el desarrollo del encuentro, en consonancia con la tónica de un curso -el segundo como cedido por el Real Oviedo en el feudo blanquiverde- en el que, pese a haber dejado atrás los problemas físicos, todavía no está logrando traducir continuidad ni peso real en el juego.