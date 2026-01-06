Alcedo y Jacobo, la sociedad que puede blindar la banda izquierda del Córdoba CF

El Córdoba CF busca certezas por la izquierda. No es ninguna novedad que el flanco zurdo del esquema blanquiverde se haya convertido, esta temporada, en uno de los principales focos de inquietud para Iván Ania y su cuerpo técnico. Lesiones, sanciones, bajones de forma y un carrusel constante de ajustes han impedido, hasta ahora, fijar una estructura reconocible. Sin embargo, ante el Burgos pudo asomarse una respuesta. O, al menos, una versión más fiable de la llamada banda izquierda de «gala», con un binomio inédito de inicio en lo que iba de curso: Juan María Alcedo y Jacobo González.

Y es que en la sociedad entre el roteño y el madrileño fue precisamente una de las más productivas, al menos en términos ofensivos, en la autoritaria primera victoria del año para los de blanquiverde...

En el lateral izquierdo

Empezando desde atrás, el carril zurdo vivió frente a los burgaleses una reformulación completa. Fue la segunda titularidad consecutiva para el defensor gaditano, incorporado el pasado verano tras cerrar su etapa en el Albacete. Después de una actuación algo irregular en Mendizorroza ante el Mirandés, Alcedo parece haber dado un paso al frente con la entrada de 2026. Completó los 90 minutos y firmó un partido sobrio, con mayor presencia en campo rival y una gestión más medida en tareas defensivas -salvo alguna indecisión en la salida de balón-. Es más, en la acción de la cabalgada de Adrián Fuentes para el 2-0 definitivo, obra del punta, el envío al espacio fue del «3» califal.

Su aportación ofensiva devolvió al Córdoba CF una profundidad largamente ausente por ese costado, especialmente durante la interinidad -que ya había echado raíces- de Carlos Albarrán a pierna cambiada, una solución que restó presencia y continuidad al juego desde la segunda línea. La lesión de Carlos Isaac, previa al duelo ante el Mirandés, abrió definitivamente la puerta al gaditano.

Y todo ello dejando atrás el recuerdo de su lesión en el hombro sufrida ante el Castellón, en la cuarta jornada de Liga, que lo mantuvo en el dique seco por dos meses de competición. Eso sí, desde su regreso a las listas en pleno tránsito de noviembre a diciembre, y con el paso de las semanas, parece haber encontrado el ritmo necesario para reinstalar esa mordiente tan característica del lateral izquierdo en temporadas anteriores.

La consecuencia más inmediata tampoco es un detalle menor: Albarrán ha vuelto a la derecha, su hábitat natural, recuperando también su habitual peso ofensivo, como dejó en el primer partido del año fechas atrás.

Alcedo pugna por el esférico en el encuentro ante el Burgos. / Víctor Castro

Jacobo, de nuevo a banda

La otra gran permuta -aunque no por desconocida- llegó más arriba. Ania prescindió de la figura del mediapunta de inicio y devolvió a Jacobo González a la banda, un rol que el madrileño maneja con naturalidad -si bien le ha costado carburar en diversos tramos-. El sacrificio fue para Dalisson de Almeida, titular durante buena parte de la primera vuelta pero claramente devaluado, en protagonismo y rendimiento, desde el tramo final de 2025.

El «7» volvió a ser decisivo. Abrió el marcador ante el Mirandés en el cierre del año y repitió como autor del primer tanto de 2026, un 1-0 de volea desde fuera del área para desatascar el choque ante un Burgos que ya había concedido ocasiones previas. Su tendencia a perfilarse de fuera hacia dentro liberó el carril para las incorporaciones de Alcedo y añadió una amenaza constante en el área. Cinco goles suma ya, segundo máximo artillero del equipo solo por detrás de Adrián Fuentes (8).

Es más, Iván Ania no esconde su confianza en el madrileño. Es su segundo futbolista más utilizado en lo que va de curso, únicamente por detrás de Isma Ruiz, y una pieza estructural del sistema. Su presencia en banda puede ser, además, la llave para reequilibrar al equipo: mayor solidez, mejor balance ataque-defensa y la opción de poblar el mediocampo con tres referencias, recuperando parte de la esencia que sostuvo los mejores tramos del Córdoba CF la pasada temporada en Segunda División.

La muestra aún es reducida, pero suficiente para extraer una conclusión: el Córdoba CF ya tiene a qué agarrarse para blindar su banda izquierda. Y en un curso plagado de dudas por ese costado, no se antoja poco.