El Córdoba CF, de nuevo en la pomada por el 'play off' en la antesala de la segunda vuelta de Liga

El Córdoba CF ha cerrado el tránsito entre años con paso firme. Al triunfo con el que despidió 2025 le dio continuidad ya en 2026 con una victoria convincente, suficiente para reforzar sensaciones y seguir avanzando en la clasificación de LaLiga Hypermotion. Y es que el el éxito ante el Burgos CF en El Arcángel del pasado sábado, abanderado por los goles de Jacobo González y Adrián Fuentes, ha permitido a los de Iván Ania asentarse en la zona templada de la tabla y mirar el futuro inmediato con mayor margen de maniobra, tras un último arreón del pasado año de ciertos claroscuros.

De hecho, tras ese nuevo botín de tres puntos frente a los castellanoleoneses, el conjunto blanquiverde se mantiene en la undécima plaza, empatado a 29 puntos con el Málaga -que se impuso al Sporting- y el propio Burgos.

Sin embargo, no logró mover la distancia con respecto al ascenso directo, delimitado por la UD Las Palmas (37), aún a ocho puntos de distancia tras una vigésima jornada sin apenas concesiones en la zona noble, con victorias del propio cuadro canario, el Almería y también el Castellón.

Sí resulta relevante, en cambio, el ligero recorte respecto a la zona de play off, beneficiado por las derrotas y empates de rivales directos como el Sporting de Gijón y el Cádiz, mientras que el Racing de Santander, líder con 38 puntos, solo pudo sacar un empate de su visita al Estadio José Zorrilla frente al Real Valladolid.

Colchón con los de abajo

En la zona baja, el escenario también resulta favorable para los intereses cordobesistas. La jornada deja dos puntos más de colchón sobre el descenso, después de un fin de semana sin triunfos entre los últimos cuatro de la tabla: empate de la Real Sociedad B ante la Cultura y derrotas de Granada, Zaragoza y el ahora colista Mirandés, que selló su tercera semana sin puntuar de forma consecutiva.

Y con ello, los de Ania aterrizan en la antesala del cierre de la primera vuelta a tres puntos de los puestos de privilegio y siete sobre la zona de peligro en Segunda.