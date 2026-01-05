De El Arcángel a Ferrol: el Córdoba CF vuelve a ganar sin Isma Ruiz 315 días después

El Córdoba CF firmó ante el Burgos (2-0) una victoria de peso, de esas que refuerzan convicciones y apuntalan discursos. Sirvió para volver a hacerse fuerte en El Arcángel y, además, para lanzar un mensaje añadido: el equipo también sabe ganar sin Isma Ruiz sobre el césped. «No podía jugar porque estaba lesionado. Ayer no pudo entrenar y no podíamos asumir el riesgo de que esa lesión fuera a más», explicaba Iván Ania tras el encuentro. Por primera vez en lo que va de temporada, el técnico asturiano se vio obligado a confeccionar un once sin el centrocampista de Gójar, omnipresente hasta la fecha tras haber sido titular en las 19 jornadas ligueras anteriores.

La receta fue alinear a un mediocampo inédito esta campaña, con continuidad para Dani Requena, más el regreso de Pedro Ortiz -destacado- y también de un Alberto del Moral que no aparecía por el once desde la segunda jornada de Liga, ante Las Palmas.

Desde A Malata

Y no fue un dato menor. El conjunto blanquiverde necesitó 315 días para volver a sumar de tres sin la presencia de Isma Ruiz en el verde. El precedente más cercano se remontaba al pasado mes de febrero, cuando el Córdoba CF asaltó A Malata ante el Racing de Ferrol (0-1) con un tanto de Jacobo González sobre la bocina. Aquella tarde, el granadino se perdió la cita por sanción, tras alcanzar el ciclo de cinco amarillas.

Más allá de ese episodio, apenas seis jornadas se habían disputado sin el «8» en el once inicial -las tres primeras y las tres últimas del campeonato- desde el aterrizaje en el fútbol profesional, con un balance poco alentador: cuatro derrotas y dos empates. Tampoco participó en el choque copero frente al Olot, que acabó en eliminación, ni siquiera entrando en convocatoria. Ya en la presente campaña, su única ausencia hasta ahora volvía a haberse procudico exclusivamente en la Copa del Rey, ante el Cieza -saldada con otra eliminación-, duelo en el que sí figuró en la lista, aunque no llegó a sumar minutos.

Jacobo González, durante el Ferrol-Córdoba CF de la pasada campaña. / lof

La pieza más empleada

En el cómputo global del curso, Isma Ruiz, que actualmente atraviesa su tercera temporada como blanquiverde, continúa siendo la pieza más utilizada por Iván Ania. Ha disputado 19 encuentros, todos ellos como titular, y solo en tres fue sustituido antes del pitido final, acumulando 1.676 minutos hasta la fecha.

Muy cerca aparece Jacobo González, autor del primer tanto ante el Burgos y segundo futbolista con mayor continuidad en el equipo, con 1.630 minutos y cinco goles en su expediente. Completa el podio Christian Carracedo, con 1.422 minutos repartidos en 17 partidos -16 de ellos como titular-, aunque solo ha completado íntegramente seis, además de aportar un gol y cinco asistencias.