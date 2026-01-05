Adrián Fuentes, el hombre de los estrenos: un idilio que vuelve a abrir el año del Córdoba CF

Entre el triunfo ante el Burgos en El Arcángel, en la primera cita de Liga de 2026, y el último precedente victorioso de un estreno de año en casa, el Córdoba CF encuentra un nexo claro con nombre propio: Adrián Fuentes. Y es que el ariete madrileño, encargado de firmar el segundo tanto frente a los blanquinegros, volvió a erigirse como figura decisiva para completar un círculo que empezó a trazarse en enero de 2022, todavía en su primera etapa como blanquiverde, cuando también vio puerta para redondear la goleada ante el Vélez (4-1), en Segunda RFEF, y dar entonces el pistoletazo de salida en el nuevo año con sensaciones positivas.

Porque la trayectoria del actual pichichi blanquiverde, con ocho dianas en lo que va de curso -el primero en el fútbol profesional-, continúa escribiéndose a base de paralelismos con aquellos primeros pasos en la entidad. Poco después del descanso, un carrerón marca de la casa tras un envío de Alcedo, con autopase incluido ante Aitor Córdoba, se convirtió en el 2-0 definitivo, el que certificó el segundo triunfo consecutivo de los de Iván Ania, el primero del mes de enero y el que puso broche al regreso del parón invernal.

Similar, pese a sus matices, se antoja ese guion con el otro antedecente. De hecho, aquel precedente ante el Vélez llegó en una tarde que inició con los goles de Javi Flores, hoy representante institucional del club, y del exblanquiverde Simo Bouzaidi. Fue entonces cuando Fuentes anotó su sexto gol de la temporada 2021-2022, el 3-0 que finiqutó el pleito y, además, la antesala del postrero tanto de Antonio Casas, quien completó el póker en El Arcángel.

Fuentes abraza a Simo en la celebración de su gol ante el Vélez. / Francisco González

Un romance lejano

Sin embargo, la relación de Fuentes con los estrenos en el Córdoba CF viene de atrás... Se remonta incluso a su debut oficial. El 12 de septiembre de 2021, recién llegado del Real Murcia, el madrileño se presentó con gol en su primer partido con la elástica cordobesista. Fue en la segunda jornada, tras no participar en el estreno liguero en Chapín ante el Xerez DFC (1-5), cuando apareció frente al Cádiz Mirandilla, entonces con el exblanquiverde Dragisa Gudelj en el bando rival. Apenas cuatro minutos después de ingresar al césped, puso la puntilla con el 3-1 definitivo, confirmando su especialidad para cerrar partidos.

Aquel curso, el del ascenso a Primera Federación, lo finiquitó con 13 dianas, como tercer máximo goleador del equipo junto a Miguel de las Cuevas, solo por detrás de Antonio Casas (17) y Willy Ledesma (16), además de figurar entre los cinco artilleros más productivos de la categoría.

Eso sí, no pudo mantener esa inercia en la 2022-2023, ya en Primera RFEF. Bajo la dirección de Germán Crespo, el atacante asumió un rol secundario en las rotaciones del preparador granadino y apenas acumuló 431 minutos y dos goles en la primera vuelta, antes de hacer las maletas en enero rumbo al Castellón, que abonó una cifra cercana a los 50.000 euros por su traspaso.

Adrián Fuentes, junto a Javi Flores, en la celebración de su gol al Cádiz B. / Francisco González

La segunda etapa, al mismo compás

El tiempo y los caminos del fútbol le devolvieron a El Arcángel tras un paso discreto por el propio cuadro orellut y el Lugo, y una explosión goleadora en el Tarazona que propició su regreso. Y fiel a su historia, volvió a estrenarse con el mismo talante: en su primer partido del curso 2025-2026, pese a la derrota por 1-3 ante Las Palmas en la segunda jornada, vio puerta de nuevo casi sobre la bocina.

Meses después, tras un inicio de Liga a la sombra de Sergi Guardiola, también respondió cuando le llegó la titularidad. No fue en su primer duelo desde el inicio, pero sí en el segundo, en la victoria ante la Cultural y Deportiva Leonesa, donde su gol al filo del descanso volvió a valer tres puntos. Un patrón que se repite y que confirma que, cuando el calendario se abre, el «18» blanquiverde sigue acostumbrado a dejar su firma.