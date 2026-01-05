Adiós a José Mingorance, el único internacional español del Córdoba CF y líder de la defensa de su época dorada

El cordobesismo está de luto. José Mingorance Chimeno (Castro de Sanabria, 1938) ha fallecido a los 87 años de edad, dejando tras de sí una figura irrepetible en la historia del Córdoba CF. Se marcha el único futbolista internacional con la selección absoluta española durante su etapa como blanquiverde, un defensor central que marcó una época y cuyo legado permanece asociado a los años dorados del club en la élite.

El zaguero zamorano defendió la camiseta cordobesista en 125 encuentros oficiales, 122 de ellos completos, repartidos en dos etapas que abarcaron desde los primeros años de la década de los 60 hasta comienzos de los 70. Para quienes le vieron jugar, no hay debate: «el mejor defensa central que ha jugador en el Córdoba CF» y el líder de la defensa de aquel equipo califal que se codeó con los gigantes del fútbol español.

Líder de la época dorada

Formado en el Ferroviaria y en la cantera del Granada, Mingorance llegó a El Arcángel con 24 años, en la temporada 1962-1963, coincidiendo con la primera campaña del Córdoba CF en Primera División. Procedente del club nazarí, al que promocionó desde su filial, se hizo pronto con un puesto fijo en la zaga dirigida por el emblemático técnico argentino Roque Olsen.

Aquel curso inaugural en la élite se cerró con una salvación agónica, con 27 puntos en 30 jornadas, apenas uno por encima de la promoción de permanencia, que se evitó tras una histórica goleada al Elche (5-0) en la última jornada. Mingorance fue titular en ese encuentro y completó 28 partidos de Liga en su primer año como blanquiverde.

Fue precisamente durante esa campaña cuando recibió la llamada de la selección española, dirigida entonces por el cordobés Pepe Villalonga. Su única internacionalidad llegó el 13 de junio de 1963, en un amistoso ante Escocia disputado en el Santiago Bernabéu, saldado con una derrota por 2-6. Mingorance fue titular, aunque su participación quedó marcada por un partido caótico: tras el gol inicial de Adelardo (8’), Escocia firmó una sucesión demoledora de tantos (15’, 16’, 19’ y 34’), que llevó al seleccionador a sustituir al zamorano en el minuto 35. Aquella noche quedó registrada como la derrota más dura de España en casa. Debut y poco más para el único cordobesista internacional absoluto con La Roja..

Eso sí, hay otro precedente singular que acompaña al de Castro de Sanabria, aunque con su matiz: el del atacante exblanquiverde Anastasio Jara, paraguayo de nacimiento, que también recibió la llamada de España en la temporada 1966-1967, cuando vestía la casaca cordobesa.

Mingorance, el segundo por la izquierda en la fila superior, en el España-Escocia en el Bernabéu. / córdoba

Un equipo para la historia

De vuelta a Mingorance, el castellanoleonés siguió siendo un fijo un año después, en la 1963-1964, ya con Rosendo Hernández en el banquillo, compartiendo vestuario con nombres propios como Simonet, Benegas, José Luis Navarro o Juanín. Su primera etapa como blanquiverde culminó más tarde, en la temporada 1964-1965, la del mejor resultado histórico del Córdoba CF en Primera División, con un quinto puesto, solo por detrás de los grandes de la época.

Aquel curso, el equipo dirigido por Ignacio Eizaguirre superó por tres puntos al FC Barcelona, venció en El Arcángel tanto al Real Madrid como al propio Barça (1-0) y firmó unos números defensivos memorables: solo dos goles encajados en 15 partidos como local, uno en propia puerta y otro de Alfredo Di Stéfano, quien más tarde sería compañero de Mingorance en el Español de Barcelona. Cifras que aún hoy en día mantienen al club de El Arcángel como dueño de ese récord de solidez local en la élite, junto al Pontevedra.

Consolidación y regreso

Tras esa etapa dorada, Mingorance dio el salto al Español, donde militó durante cinco temporadas, disputando incluso la Copa de Ferias en la primera de ellas y compartiendo vestuario con Di Stéfano. Tras lograr el ascenso a Primera con los pericos después del descenso de la 1968-1969, regresó al Córdoba CF con 32 años.

En su segunda etapa volvió a ser determinante. En la temporada 1970-1971, ya a las órdenes de José Juncosa, fue uno de los grandes artífices del regreso a Primera División, disputando 32 encuentros, todos como titular. Cerró su carrera deportiva en el Calella, dejando tras de sí el reconocimiento simbólico de ser el octavo jugador con más partidos en Primera División con el Córdoba CF, con 86 encuentros en la máxima categoría.

Mingorance protege el esférico en una acción ante Puskas. / córdoba

Adiós con honores

Entre otros reconocimientos, José Mingorance fue objeto de un emotivo homenaje en Los Cármenes en septiembre de 2018, en los prolegómenos del duelo entre Granada CF y Córdoba CF, entonces con José Ramón Sandoval al frente del banquillo blanquiverde. Su huella en ambas casas marcó el tono del derbi, que echó a rodar evocando su trayectoria en los dos escudos y con la entrega simbólica de una camiseta conmemorativa de cada entidad.

Tiempo después, concretamente en octubre de 2024, el exdefensor central fue también distinguido en Córdoba por el colectivo Leyendas España, horas antes del choque de la UEFA Nations League entre España y Serbia en El Arcángel, saldado con triunfo por 3-0 para el equipo de Luis de la Fuente. Recibió, junto al cordobés Juan Verdugo, las camisetas con los dorsales 426 y 306, correspondientes al orden de su debut internacional, de manos de Toni Muñoz, Ito y Salva Ballesta en un encuentro que también contó con la presencia de históricos cordobeses internacionales como García Navajas, Polinario, Miguel Reina; el exblanquiverde Javi Moreno y el actual director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez «Juanito».

Y con todo ello se va José Mingorance, pero queda su huella. Un central de época, referencia absoluta del Córdoba CF y símbolo de un tiempo en el que El Arcángel miró de frente a los grandes.