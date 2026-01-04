Diego Percan, el pasajero número 28 del Córdoba CF de Iván Ania esta temporada

Dos entrenamientos y al césped. Poco más necesitó Diego Percan para pasar de su primera toma de contacto como blanquiverde -la sesión a puerta abierta del pasado 1 de enero en El Arcángel- a estrenarse de manera oficial con el Córdoba CF. En la victoria casera ante el rocoso Burgos (2-0), cuando el reloj marcaba el minuto 81, Iván Ania decidió concederle sus primeros minutos a la última incorporación invernal. Tiempo suficiente para dejar algún apunte, dar continuidad al juego y, de paso, convertirse en la vigesimoctava y, por ahora, última pieza que el técnico asturiano ha hecho debutar esta temporada. Contando la titularidad del canterano Albuera -que también debutó- en Copa del Rey.

Debut profesional en España

El atacante leonés, que además se estrenaba oficialmente en el fútbol profesional español, ingresó en el verde como relevo de Christian Carracedo en la segunda ventana de cambios. Junto a él apareció Jan Salas, ausente desde el empate en Leganés y cuyo nombre sigue orbitando en torno al mercado invernal -en clave de una posible salida- debido a su escaso protagonismo desde su llegada cedido por el Mallorca.

Para Percan fue su primera participación liguera en España desde que reapareciera en el tramo final del curso 2024-2025 con el Barça Atlètic, en las victorias ante Barakaldo y Unionistas de Salamanca, una vez superada una larga y compleja odisea médica tras una lesión grave y poco habitual: la rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda.

Percan conduce el esférico ante el Burgos, en su debut. / víctor castro

Una «oportunidad de mercado»

Formado en la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que debutó en Primera Federación con apenas 19 años en 2020, el delantero dio posteriormente el salto al fútbol polaco para enrolarse en el Arka Gdynia, de la máxima categoría. Allí acumuló 341 minutos y una asistencia antes de resolver su vinculación y poner rumbo a El Arcángel.

«Llevábamos mucho tiempo siguiéndole, pero había que esperar. Era un jugador con contrato y en un país extranjero», reconoció en la previa del duelo ante el Burgos el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, quien subrayó que se trataba de una oportunidad de mercado, la que apunta a ser la primera de varias operaciones aún por concretar en este invierno. Y tras la cita, el propio Ania resumió la actuación de su nuevo atacante: «Le sitúe en la posición de extremo. Creo que estuvo incisivo. Es un jugador que nos va a dar mucho, ya que es un jugador rápido, encarador y que pisa área».