El Córdoba CF rompe la maldición: cuatro año después, un triunfo para inaugurar el año en El Arcángel

Entre lecturas optimistas, la posiblemente mejor actuación del curso en El Arcángel -o al menos la más completa de los últimos meses- y tres puntos más al zurrón, el Córdoba CF cerró ante el Burgos algo más que una victoria. A apenas unas fechas de poner el punto final a la primera vuelta de LaLiga Hypermotion -lo hará el día 12, en Huesca-, la parroquia blanquiverde ya puede afirmarlo sin matices: la maldición de los estrenos ligueros en casa ha quedado atrás, al menos desde la llegada del técnico asturiano al banquillo.

Porque frente al conjunto burgalés, el bloque dirigido por Iván Ania dio el primer paso firme hacia su gran propósito de 2026, ese que desde la previa -y prácticamente desde todos los estamentos del club- se venía subrayando: reforzar El Arcángel como plaza fuerte. Los goles de Jacobo González y Adrián Fuentes, ambos de bella factura y bien espaciados en el tiempo -uno justo antes del descanso y otro poco después-, abanderaron un triunfo que sirvió también para enterrar dos precedentes recientes especialmente amargos.

El primer episodio: el Castilla

El relato se remonta al primer curso del preparador ovetense al frente del proyecto, en la temporada 2023-2024, la del ascenso desde Primera Federación. Tras una primera vuelta de crecimiento sostenido, el Córdoba CF regresó del parón invernal con una cita de altura: la visita del Real Madrid Castilla, el 4 de enero de 2024. Aquel duelo, correspondiente a la jornada 18, se saldó con derrota por 1-2. Golpeó primero el filial blanco por medio de Manuel Ángel, igualó Diarra en el tramo final y, ya sobre la bocina, David González -curiosamente hoy en el Burgos y titular el pasado sábado- inclinó la balanza para los de Raúl González. Un apunte: en aquel triunfo blanco también figuraron el ahora cordobesista Theo Zidane y el central Raúl Asencio, actualmente en el primer equipo a las órdenes de Xabi Alonso.

De aquella convocatoria apenas cinco futbolistas continúan en la plantilla actual: Carlos Marín, Adilson, Isma Ruiz, Albarrán y Carracedo. Y solo los dos últimos repitieron presencia en el once inicial dos cursos después, en el reciente estreno de 2026.

Casas, junto a Raúl Asencio, se lamenta tras una ocasión de aquel Córdoba CF-Real Madrid Castilla. / A.J. GONZÁLEZ

En Segunda, ante el Almería

El segundo precedente llegó en 2025, ya en el fútbol profesional. Hubo que esperar hasta el 12 de enero para que los blanquiverdes retomaran la competición tras cerrar diciembre con triunfo en el Tartiere. Ya en el nuevo año, el Córdoba CF cayó por un engañoso 0-3 ante el Almería. Luis Suárez, desde el punto de penalti, abrió la cuenta en la primera mitad y, tras la expulsión por roja directa del excordobesista José Manuel Calderón, los visitantes redondearon la goleada con los tantos de Baptistao y Melamed.

En aquel once inicial, solo Xavi Sintes y Carracedo coinciden con la alineación presentada frente al Burgos hace apenas unas horas.

Adilson Mendes pugna con Arnau Puigmal, actualmente jugador del Atleti, en aquel Córdoba CF-Almería. / A.J. GONZÁLEZ

Una tendencia que venía de lejos

La secuencia negativa no era, ni mucho menos, exclusiva de la etapa de Ania. Ya en la temporada 2022-2023, con Germán Crespo al mando en el curso del regreso a la división de bronce, el club cordobesista debutó con victoria a domicilio ante el San Fernando (1-3), pero tropezó en su primer partido del año en casa. Fue el 15 de enero de 2023, ante La Balona, dirigida entonces por el cordobés Rafael Escobar, con un tanto de Toni García en el descuento que silenció El Arcángel.

Para encontrar el último antecedente de victoria casera en el arranque de un nuevo año había que remontarse hasta la 2021-2022, en Segunda RFEF. A dos categorías de distancia del presente, los de Crespo superaron con claridad al Vélez (4-1) el 9 de enero de 2022, con goles de Javi Flores, Simo, Antonio Casas y, de forma casi premonitoria, Adrián Fuentes, quien cuatro años después volvió a dejar su firma en la primera alegría del año en casa para el cordobesismo.