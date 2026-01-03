Una tradición navideña: los Reyes Magos vuelven a visitar El Arcángel

Un año más, la tradición volvió a cumplirse. Como viene siendo habitual en las últimas Navidades, la agenda de SS. MM. los Reyes Magos incluyó una parada muy especial en El Arcángel, que se convirtió en punto de encuentro para centenares de jóvenes blanquiverdes deseosos de recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar. El estadio del Córdoba CF amaneció engalanado para la ocasión, con decoración propia de estas fechas, música ambiental, elementos distintivos e incluso un buzón real, todo ello con un propósito claro: recoger los sueños y peticiones de las nuevas generaciones cordobesistas. Todo, además, con el telón de fondo deportivo de una jornada señalada, en plena cuenta atrás para el duelo ante el Burgos, fijado para las 21.00 horas.

Una mañana mágica

Desde algo antes de las 11.00 y hasta cerca de las 13.00 horas, Sus Majestades compartieron tiempo y confidencias con los niños y niñas que se dieron cita en el recinto ribereño. La zona mixta, junto al túnel de vestuarios, volvió a ser el escenario elegido para un acto ya plenamente asentado, por el que también se dejaron algunos futbolistas del primer equipo en las horas previas a su compromiso liguero correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Hypermotion.

Fotografías, caramelos, globos, música navideña, regalos y dulces completaron una mañana cargada de ilusión y sentimiento blanquiverde. Tampoco faltó el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, que puso en valor la relevancia de esta cita con la «cantera del cordobesismo», una tradición que el Córdoba CF parece haber consolidado en su itinerario invernal con el paso de los años. «Feliz año nuevo, espero que esté lleno de salud y éxitos, y todos podamos disfrutarlos en nuestro estadio», expresó el mandatario.