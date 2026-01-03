Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 20ª jornada de Liga en Segunda División

En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Burgos

Los de Iván Ania abren el nuevo año con una victoria balsámica en El Arcángel

Córdoba CF-Burgos | Las imágenes del partido de LaLiga Hypermotion

Córdoba CF-Burgos | Las imágenes del partido de LaLiga Hypermotion

Ver galería

Córdoba CF-Burgos | Las imágenes del partido de LaLiga Hypermotion /

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF logró ante el Burgos su primera victoria del año en un encuentro en el que los blanquiverdes mostraron desde el inicio una clara intención de imponer su estilo. Los de Iván Ania llevaron el peso del juego durante la primera mitad, generando varias aproximaciones, aunque el gol se hizo esperar pese al dominio.

La insistencia tuvo premio en los minutos finales antes del descanso, cuando Jacobo González rompió la igualdad con un potente disparo que se coló en la portería defendida por Cantero, un tanto que permitía al Córdoba CF marcharse al vestuario con ventaja en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto cordobesista mantuvo la iniciativa y dio un paso más en busca de sentenciar el choque. Ese empuje se tradujo en el segundo gol, obra de Adri Fuentes en el minuto 54. El Burgos trató de reaccionar y dispuso de algunas ocasiones, pero se encontró con la seguridad de Iker Álvarez, que sostuvo el resultado y certificó un triunfo trabajado y muy necesario. Aquí puedes leer la crónica del partido.

