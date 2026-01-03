En Directo
Fútbol | 20ª jornada de Liga en Segunda División
En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Burgos
Los de Iván Ania abren el nuevo año con una victoria balsámica en El Arcángel
El Córdoba CF logró ante el Burgos su primera victoria del año en un encuentro en el que los blanquiverdes mostraron desde el inicio una clara intención de imponer su estilo. Los de Iván Ania llevaron el peso del juego durante la primera mitad, generando varias aproximaciones, aunque el gol se hizo esperar pese al dominio.
La insistencia tuvo premio en los minutos finales antes del descanso, cuando Jacobo González rompió la igualdad con un potente disparo que se coló en la portería defendida por Cantero, un tanto que permitía al Córdoba CF marcharse al vestuario con ventaja en el marcador.
Tras el paso por vestuarios, el conjunto cordobesista mantuvo la iniciativa y dio un paso más en busca de sentenciar el choque. Ese empuje se tradujo en el segundo gol, obra de Adri Fuentes en el minuto 54. El Burgos trató de reaccionar y dispuso de algunas ocasiones, pero se encontró con la seguridad de Iker Álvarez, que sostuvo el resultado y certificó un triunfo trabajado y muy necesario. Aquí puedes leer la crónica del partido.
Descuento
90'. Tres minutos de añadido para que finalice el encuentro.
Cambio en el Córdoba CF
89'. Últimos cambios en el Córdoba CF. Se marchan Adrián Fuentes y Jacobo González y entran Obolskii y Dalisson.
Doble cambio en el Córdoba CF
81'. De nuevo, cambio en el Córdoba CF. Entran Percan, que se estrena como blanquiverde, y Jan Salas y salen Christian Carracedo y Dani Requena.
Entra Kevin Medina
74'. Cambio en el Córdoba CF. Se retira Pedro Ortiz y entra Kevin Medina.
Doble cambio en el Burgos
70'. Primeros cambios en las filas del Burgos. Salen Mario y David y entran Fer Niño y Mollejo.
Adri Fuentes marca el segundo (2-0)
54'. ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL CÓRDOBA CF!
Buenísima jugada personal de Adrián Fuentes, que acabó finalizando él mismo tras la parada de Cantero. Los blanquiverdes alargan distancias en el marcador.
Se inicia la segunda mitad
46'. ¡Comieeeeeeeenza la segunda parte en El Arcángel! Primer balón para los visitantes.
Descanso (1-0)
45'. ¡Descanso en El Arcángel! Victoria momentánea del Córdoba CF ante el Burgos. Insistieron los de Iván Ania, que desde un principio intentaron implementar su juego. Varias ocasiones tuvieron los blanquiverdes de adelantarse en el marcador, pero no fue hasta los minutos finales de la primera mitad cuando Jacobo González mandó el esférico de un trallazo al fondo de la red de Cantero. ¡Volvemos en nada!
Descuento
45'. Un minuto de añadido para que finalice la primera mitad.
