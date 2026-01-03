Iván Ania, tras la victoria ante el Burgos: "Fuimos muy superiores contra un equipo muy difícil"

El Córdoba CF volvió a celebrar una victoria en El Arcángel, logrando ante el Burgos su primer triunfo del año como local y poniendo fin a una sequía que se prolongaba desde el pasado mes de noviembre. Los de Iván Ania se impusieron gracias a los goles de Jacobo González, que abrió el marcador al filo del descanso, y Adri Fuentes, que amplió la ventaja en la segunda mitad, en un encuentro que sirvió para reencontrarse con el triunfo y recuperar sensaciones ante su afición. «Fuimos superiores. Es cierto que tuvimos demasiadas pérdidas no forzadas, porque hay veces que la pérdida te la provoca el rival con su presión o tal. El partido estaba totalmente controlado, hicimos dos goles, que pudimos haber hecho uno más y creo que fuimos muy superiores contra un equipo muy difícil, el Burgos es un equipo muy difícil, encaja muy poco y era el tercer mejor visitante hasta el día de hoy», afirmó el técnico asturiano.

Valoración del encuentro

Una lectura global positiva del encuentro, marcada por el buen nivel mostrado durante gran parte del partido, aunque con un tramo final en el que ciertas imprecisiones mantuvieron la incertidumbre hasta el final. «El balance del partido positivo, creo que hicimos una buena primera parte y la segunda parte. Creo que hicimos una buena segunda parte en el juego, pero con las pérdidas que tuvimos en esos últimos minutos, les dimos a ellos la sensación o la posibilidad de que creyeran que podían hacer un gol», señaló.

«Tuvimos alguna ocasión más para haber hecho un gol más. Recuerdo un centro de Carracedo, me parece, en la primera parte, que Jacobo se lleva arriba, un remate desde casi área pequeña, pero está claro que la gente de ataque le dio confianza. Este gol a Fuentes le va a dar confianza seguro, Jacobo ya está en unos buenos números, cinco goles en una vuelta creo que son buenos números para un jugador que no juega de punta y creo que hoy fuimos más contundentes que otros días», añadió.

Los blanquiverdes llegaron al área rival, generaron peligro constante y encontrar esta vez la eficacia necesaria para traducir su dominio en el marcador. «Llegamos, generamos, pero hoy fuimos más contundentes. Quizá nos esperábamos un Burgos un poco más replegado, con más acumulación de gente cuando llegábamos al área, pero sobre todo en la primera parte, la sensación que teníamos era que teníamos muchas opciones de poder hacer gol. Quizá no en el primer remate, pero si había un despeje teníamos la frontal del área totalmente cubierta con nuestros jugadores...una sensación de que estábamos ahí y que solo faltaba que entrara el gol, que nos diera la tranquilidad para luego controlar el partido de otra manera», indicó.

Sin Isma Ruiz

A las numerosas bajas del Córdoba CF se suma Isma Ruiz. Según a podido confirmar Iván Ania, el granadino «no podía jugar porque estaba lesionado. El día que entrenamos a puerta abierta, sintió una molestia en el pie y al día siguiente estaba un poco perdido. Ayer no pudo entrenar y no podíamos asumir el riesgo de que esa lesión se fuera a más. Estuvo en el banquillo, igual que estuvo también Carlos Isaac. No estaban disponibles, pero no era plan de ir a ver el banquillo con muy poca gente, que eso a veces al rival le da alas, que tienen pocos jugadores. Teníamos claro que no podían participar porque no estaban disponibles», afirmó.

Por otra parte, debutó como blanquiverde Percan, la nueva incorporación del Córdoba CF. «Lleva dos entrenamientos con nosotros, pero viene de estar activo en Polonia. Le sitúe en la posición de extremo. Creo que estuvo incisivo. Todavía lleva muy poco tiempo. Creo que es un jugador que nos va a dar mucho, ya que es un jugador rápido, encarador y que pisa área. Eso es muy importante», apuntó.