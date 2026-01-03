Gol, mensaje y portazo al mercado de Adrián Fuentes: “Lo que quiero es estar aquí, es lo único que me importa”

Dicen que la única tarea de los goleadores, o al menos la imprescindible, es precisamente la que su propio nombre indica: ver puerta. Para esa misma empresa optó por reclutar el Córdoba CF a Adrián Fuentes durante el pasado verano, tras su explosión anotadora en Tarazona, y meses más tarde el madrileño parece haber entendido la comanda, también ante el Burgos (2-0). Y es que en El Arcángel, en la primera cita del año, el «18» se reencontró con el gol cuatro jornadas después desde su última muesca en el casillero y lo hizo, además, al ritmo de un mensaje claro: «no me interesa», respecto el interés de otros equipos. «Lo que quiero es rendir, estar aquí, estoy feliz aquí, estoy contento de estar aquí y me siento muy arropado. Siento mucho cariño. Es lo único que me importa», zanjó el atacante.

«La realidad es que no me centro en ningún tema externo a lo que es el entrenamiento, los partidos de liga y estar a disposición del equipo. El resto es un tema de representantes, no me concierne y me debo al club y al equipo para estar disponible todos los fines de semana y día a día. Esto es un tema que da igual a lo que se hable porque no me interesa», insistió.

Su momento individual

También repasó el origen, desarrollo y, por supuesto, desenlace de su tanto frente a los burgaleses. Una acción que ha convertido en prácticamente «marca de la casa» y que una vez más acabó dando rédito al bloque dirigido por Iván Ania: «Es algo natural que tengo yo, que he tenido siempre. Mi virtud es el físico, trato de explotarlo al máximo posible. Se ve en algunos partidos, en algunas situaciones, ese tipo de carreras. Me siento poderoso y trato de hacerlo lo mejor posible», indicó.

Fue ante el Burgos su octava diana del campeonato, la que lo mantiene en la terna por el título de máximo artillero de la categoría, a la estela de otros tantos nombres propios a estas alturas del calendario: «Es ilusionante. No me planteo, más allá del siguiente partido, tratar de hacer el siguiente gol. No me marco cifras, lo único que me importa es tratar de dar al equipo. Si puede ser con más goles, mejor», afirmó tajante.

«Hemos empezado el 2026 con una victoria en casa, que hacía tiempo que no la conseguíamos. Creo que es un punto de inflexión para nosotros», cerró.